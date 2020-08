【美國大選】特朗普2大競選承諾 減稅及倡企業班師回美

美國總統大選將於11月舉行,美國總統特朗普為求拉攏選民,積極兌現競選承諾。特朗普承諾為生產線由中國遷回美國的美企減稅。特朗普更提出經濟支援措施,包括減稅及暫緩交稅等措施來爭取中產階級支持。

新冠肺炎疫情對美國造成嚴重的經濟打擊,也令特朗普(Donald Trump)遭批評抗疫不力。特朗普再次大打經濟牌,透過競選承諾試圖挽回民心。

鼓勵美企生產線遷回美國

特朗普周一(17日)於明尼蘇達州的活動表示,聯邦政府會為將工廠遷回美國的企業減稅,以在10個月內創造1,000萬個職位。特朗普同時威脅如美企外判工作給中國企業,將會取消該企業與聯邦政府的合約。

特朗普在活動上表示:

我們建立了全球史上最偉大的經濟體,現在我要再次這樣做。

(We built the greatest economy in the history of the world and now I have to do it again.)