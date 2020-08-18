【美國大選】特朗普2大競選承諾 減稅及倡企業班師回美

美國總統大選將於11月舉行，美國總統特朗普為求拉攏選民，積極兌現競選承諾。特朗普承諾為生產線由中國遷回美國的美企減稅。特朗普更提出經濟支援措施，包括減稅及暫緩交稅等措施來爭取中產階級支持。

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新冠肺炎疫情對美國造成嚴重的經濟打擊，也令特朗普（Donald Trump）遭批評抗疫不力。特朗普再次大打經濟牌，透過競選承諾試圖挽回民心。

鼓勵美企生產線遷回美國

特朗普周一（17日）於明尼蘇達州的活動表示，聯邦政府會為將工廠遷回美國的企業減稅，以在10個月內創造1,000萬個職位。特朗普同時威脅如美企外判工作給中國企業，將會取消該企業與聯邦政府的合約。

特朗普在活動上表示：

我們建立了全球史上最偉大的經濟體，現在我要再次這樣做。 （We built the greatest economy in the history of the world and now I have to do it again.）

特朗普於活動上強調，只要他再次當選，美國經濟可從新冠肺炎疫情引起的經濟衝擊中，再次強勢反彈。

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減稅挽回民心

據彭博社報道，特朗普有意削減資本利得稅（capital gains tax）。特朗普表示考慮削減資本利得稅，是希望創造更多就業機會。長期資本利得稅稅率最高爲20%，特朗普據報考慮下調至15%。

另外，按照美國政府的規定，所有僱員要按繳交6.2%的薪金作為薪資稅，上限為13.7萬美元（約106萬港元）。特朗普早前簽署行政命令，將薪資稅的限期由9月1日推遲到12月31日，支援年收入低於10.4萬美元（約81萬港元），或每周收入低於2,000美元（約1.56萬港元）的在職民眾。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總統特朗普為求拉攏選民，積極兌現兩大競選承諾。