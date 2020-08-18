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深圳成中國首個5G「全覆蓋」城市 同為全球首個「5G城市」

環球政經 15:55 2020/08/18

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深圳成為中國首個5G獨立組網全覆蓋的城市，同時為全球首個5G獨立組網全覆蓋的城市，涵蓋項目將會在醫療、教育、交通、工業、互聯網等多方面投入服務。 截至上周五，深圳已建成46480個5G基站，基站密度國內第一。據當局披露，5G基站7月底時，已建設到45000個，比原定目標快了一個月。

相關文章：【中美角力】德國或會採用華為作5G建設 將分兩階段進行審核

目前深圳的5G產業規模、5G基站和終端出貨量都屬全球第一。華為、中興等公司是當地的5G產業鏈重點企業，在網絡建設、場景應用和終端領域方面居領導地位。

相關文章：英國禁使用華為5G設備 2027年須全面移除相關裝置

當局亦計劃首批88個新基建項目，投資超過4000億元人民幣，改善訊息基礎設施，進而帶動新技術、新消費，而下一步為致力改良5G技術，在基礎材料與核心零件實現突破，實施「補鏈、穩鏈、強鏈」工程，形成5G產業全鏈發展，深化工業互聯網、智慧港口等行業融合應用，將深圳打造成5G全球標桿城市。

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撰文 : 翁嘉陽

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