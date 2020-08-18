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Apple計劃將AppleCare購買限期延長至365日

科技 17:00 2020/08/18

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Apple終於宣布將Apple Care 服務計劃考慮期延長至一年，讓顧客可以慢慢做決定。

相信不少果迷都會為iPhone、MacBook等蘋果產品購買AppleCare保障，不過始終AppleCare的費用亦不便宜，但假若將來有任何損壞，維修費用卻又十分昂貴。不過現時Apple終於宣布將考慮期延長，讓顧客可以慢慢做決定。

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大多數Apple硬件均隨附一年有限保障及90日免費技術支援，而加購AppleCare服務計劃就可以將保障期延長多2至3年。彭博社引述消息指，Apple日前向旗下的零售及相關工作人員發出通告，表示會將顧客購買AppleCare的考慮限期，由現時購買產品後60天內，大幅延長至一年。Apple表示，此舉可讓更多顧客有機會享用到AppleCare服務的好處，並能有效保護他們的裝置。不過，有關安排暫時只適用於美國及加拿大地區。

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為了杜絕客戶在發現裝置損壞後才購買AppleCare服務，新安排將要求顧客帶同有關裝置到Apple Store，當店員仔細檢查該產品裝置仍在保修範圍內，顧客才可以在限期內購買AppleCare服務。

責任編輯：施雯雯

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