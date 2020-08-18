【支援中小企】生產力局下周辦網上展覽　資助基金一對一即時諮詢

▲ 香港生產力促進局將於下周舉辦大型免費網上展覽活動。（生產力局提供圖片）

本地疫情持續，加上環球經濟不明朗，中小企的營商壓力愈見龐大。香港生產力促進局將於下周舉辦大型免費網上展覽活動，為中小企和初創企業提供有關政府資助的第一手資訊。

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可獲大灣區政府及機構資助基金資料

生產力局將在8月24至26日舉辦大型免費網上展覽活動《中小企資援組：資助基金推廣全面觀2020》。活動將設有40多場直播研討會，以及超過50個網上攤位，更提供即時或預約諮詢服務。中小企可獲得超過50個來自20多個香港以至大灣區其他地方政府和公共機構的資助基金資訊。

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網上展覽攤位涵蓋金融、創新工業

為期3天的活動費用全免，由生產力局營運的「中小企資援組」（SME ReachOut）負責籌備，共分3個主題：逆境中自強、開拓新市場及持續式轉型。

網上展覽攤位涵蓋金融及商業發展、初創及創新工業、粵港澳大灣區、可持續發展及專門行業，讓中小企及初創企業在疫情下迎接新常態做好準備。

即時進行一對一諮詢服務

參加者除可報名參加各個直播網絡研討會外，更可透過網上聊天室和預約諮詢服務，即時或預約中小企資援組和其他政府資助基金的一對一諮詢服務，了解及配對合適基金。

8月24及26日更分別有商務及經濟發展局局長邱騰華、以及創新及科技局局長薛永恒擔任主題研討會嘉賓講者，分享政府政策方向及與其他講者交流。

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活動現正接受預約：fundfair.hkpc.org

查詢電話：2788 6262

WhatsApp：+852 5283 4131

sme_reachout@hkpc.org

責任編輯：葉泳珊