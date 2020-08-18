  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大行點睇】舜宇績後急跌一成撈唔撈？　大摩花旗麥格理三大行意見分歧

股樓投資 15:18 2020/08/18

分享：

舜宇(02382)績後明顯受壓，今日股價大部分時間都跌一成。大行睇法亦較分歧，看好看淡原因不一。

大摩就指集團上半年純利大致符合該行預期，維持對其「增持」投資評級及目標價170元，但關注中美關係緊張潛在帶來風險。

大摩透露據其了解，華為在舜宇光學旗下手機佔比已經有限，明年智能手機鏡頭將會聚焦不同型號，將更重視光學變焦功能、在拍攝影片時的防震功能等。該行認為公司在智能手機業務上正如期推展，但料車載鏡頭指引有下調風險

另一間美資行花旗就指，舜宇下調出貨指引目標主因受疫情影響。該行對舜宇在手機鏡頭、手機鏡頭模組及車載鏡頭的強勁定位保持正面維持舜宇股份「買入」評級，目標價160元。

麥格理就發表報告，美國進一步將21個國家中的38個華為聯屬公司列入實體清單，認為對舜宇影響僅為中性至輕微負面。海外的高端手機市場份額正流向蘋果及三星，在中國高端智能手機市場份額將會流失予蘋果公司，不過集團並未有蘋果公司定單。

該行目前正密切檢視對舜宇的投資評級及目標價，暫未有目標價及評級，此前該行曾予其「跑贏大市」評級及目標價152元。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

 

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【TikTok】TikTok爭奪戰？　繼微軟後甲骨文有意購入部分地區業務

下一篇文章

【新冠肺炎】內地新冠疫苗預計12月底面世 兩針價格千元以內
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡