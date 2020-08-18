【大行點睇】舜宇績後急跌一成撈唔撈？　大摩花旗麥格理三大行意見分歧

舜宇(02382)績後明顯受壓，今日股價大部分時間都跌一成。大行睇法亦較分歧，看好看淡原因不一。

大摩就指集團上半年純利大致符合該行預期，維持對其「增持」投資評級及目標價170元，但關注中美關係緊張潛在帶來風險。

大摩透露據其了解，華為在舜宇光學旗下手機佔比已經有限，明年智能手機鏡頭將會聚焦不同型號，將更重視光學變焦功能、在拍攝影片時的防震功能等。該行認為公司在智能手機業務上正如期推展，但料車載鏡頭指引有下調風險。

另一間美資行花旗就指，舜宇下調出貨指引目標主因受疫情影響。該行對舜宇在手機鏡頭、手機鏡頭模組及車載鏡頭的強勁定位保持正面。維持舜宇股份「買入」評級，目標價160元。

麥格理就發表報告，美國進一步將21個國家中的38個華為聯屬公司列入實體清單，認為對舜宇影響僅為中性至輕微負面。海外的高端手機市場份額正流向蘋果及三星，在中國高端智能手機市場份額將會流失予蘋果公司，不過集團並未有蘋果公司定單。

該行目前正密切檢視對舜宇的投資評級及目標價，暫未有目標價及評級，此前該行曾予其「跑贏大市」評級及目標價152元。

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