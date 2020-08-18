陸金所進軍泰國　夥開泰銀行設綫上財富管理平台

外電報道，陸金所夥泰國開泰銀行於當地設立線上財富管理平台，平台將由雙方合作營運，供泰國零售投資者使用，可助陸金所拓展在當地的業務。

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其實，陸金所近期動作多多，數日前已傳出公司已秘密申請在美國上市，並計劃今年內完成，市傳集資最多約20億美元（約156億港元），規模小於此前傳出的30億美元（約為234億港元），上市計劃擬今年內完成。

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另日前亦有報道指，陸金所推「陸香港」財富管理App，提供24X7全天候線上財富管理服務。

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