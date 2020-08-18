【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕

疫情持續肆虐，加上經濟前景不明朗，部分業主急於沽貨離場，僅獲微利，甚至蝕讓離場。值得留意的是，目前市道之下，納米樓最影響，以長沙灣AVA 61為例，該盤近月入伙，迄今暫錄3宗二手成交，首兩宗明賺暗蝕，第三宗則平手離場。

資料顯示，AVA 61位於深水埗大埔道61號，主打納米單位，實用面積約150至232平方呎，建有138伙，屬單幢樓設計。該盤於2017年推出，樓花期長近三年，最細一伙只有150平方呎，惟仍吸引投資者認購。

市場消息指，AVA 61低層D室，實用面積150平方呎，原叫價420萬元放售，終減價95萬元，以325萬元易手，實用呎價21,667元。據悉，原業主於2017年6月，以319.5萬元買入單位，雖然帳面微賺5.5萬元，惟扣除佣金及釐印費，料蝕約6萬元。

美聯陳瑞香說， AVA 61中層F室，實用面積161平方呎，早前以340萬元易手，實用呎價21,118元。據了解，原業主於2017年6月，以329.1萬元購入上址，現帳面賺10.9萬元，惟扣除各項雜費，料業主微蝕離場。

利嘉閣郭永峰說，AVA 61中層D室，實用面積150平方呎，日前以345萬元易手，實用呎價約23,000元。據了解，原業主於2017年6月，以328.3萬元買入上址，現帳面僅賺約16.7萬元。郭永峰指，若扣除各項雜費，料業主平手離場。

過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買納米樓投資。其實納米樓之所以受歡迎，皆因政府早年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇納米樓。不過，去年十月，政府放寬首置按揭限制，800萬元以下物業也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。

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