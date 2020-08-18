  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市蝕讓】九龍納米樓入伙　最細150呎　首兩宗成交都要蝕

股樓投資 15:36 2020/08/18

分享：

疫情持續肆虐，加上經濟前景不明朗，部分業主急於沽貨離場，僅獲微利，甚至蝕讓離場。值得留意的是，目前市道之下，納米樓最影響，以長沙灣AVA 61為例，該盤近月入伙，迄今暫錄3宗二手成交，首兩宗明賺暗蝕，第三宗則平手離場。

資料顯示，AVA 61位於深水埗大埔道61號，主打納米單位，實用面積約150至232平方呎，建有138伙，屬單幢樓設計。該盤於2017年推出，樓花期長近三年，最細一伙只有150平方呎，惟仍吸引投資者認購。

市場消息指，AVA 61低層D室，實用面積150平方呎，原叫價420萬元放售，終減價95萬元，以325萬元易手，實用呎價21,667元。據悉，原業主於2017年6月，以319.5萬元買入單位，雖然帳面微賺5.5萬元，惟扣除佣金及釐印費，料蝕約6萬元。

美聯陳瑞香說， AVA 61中層F室，實用面積161平方呎，早前以340萬元易手，實用呎價21,118元。據了解，原業主於2017年6月，以329.1萬元購入上址，現帳面賺10.9萬元，惟扣除各項雜費，料業主微蝕離場。

利嘉閣郭永峰說，AVA 61中層D室，實用面積150平方呎，日前以345萬元易手，實用呎價約23,000元。據了解，原業主於2017年6月，以328.3萬元買入上址，現帳面僅賺約16.7萬元。郭永峰指，若扣除各項雜費，料業主平手離場。

過去數年，納米樓如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人購買納米樓投資。其實納米樓之所以受歡迎，皆因政府早年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇納米樓。不過，去年十月，政府放寬首置按揭限制，800萬元以下物業也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【疫市平賣】半新盤業主投降　土瓜灣海景戶低市價半成沽
2020/08/14
【疫市平賣】半新盤業主投降　土瓜灣海景戶低市價半成沽
【疫市筍盤】首期50萬有找　上車客疫市尋寶
2020/08/14
【疫市筍盤】首期50萬有找　上車客疫市尋寶
【疫市筍盤】嘉湖山莊劈價　兩房重現四球盤
2020/08/17
【疫市筍盤】嘉湖山莊劈價　兩房重現四球盤
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
2020/08/17
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
二手市場 納米樓 AVA 61

上一篇文章

【摩笛唱淡】大摩睇吉利跌一半　全城最熊個位數目標價

下一篇文章

【9988阿里巴巴】美商務部長稱無意制裁　阿里巴巴股價回升釀突破　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【消委會報告】9款包裝薯片致癌物超標 邊款你食過？（附名單及包裝樣）
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【疫市筍盤】屯門私樓四球有找　首期不用40萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【網民熱話】筲箕灣「上車盤」368萬成交 原業主約賺150萬
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【美股分析】「巴菲特指標」響警號　金融大鱷索羅斯拒再入市　
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【樓市現象】減價潮蔓延至新界屋仔 匡湖居業主劈價340萬元才成功沽貨
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡
【餐飲優惠】麥當勞8月17日起推優惠：10蚊九件麥樂雞　10蚊兩個豬柳漢堡