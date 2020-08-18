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【新冠肺炎】內地新冠疫苗預計12月底面世 兩針價格千元以內

環球政經 15:01 2020/08/18

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早前俄羅斯宣佈新冠肺炎疫苗面世，普京女兒也經已接種，另一邊廂中國內地的疫苗研究也有突破性進展。中國醫藥集團有限公司黨委書記、董事長劉敬楨表示，國際臨床三期試驗結束後，新冠肺炎滅活疫苗就可以進入審批環節，預計能於本年度12月底上市。

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他預計，北京生物製品研究所的滅活疫苗每年能生產1.2億劑疫苗，而武漢生物製品研究所的滅活疫苗年產量能達1億劑，能滿足不少市民需要。

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關於疫苗的價格，劉敬楨說：「滅活疫苗上市後，價格不會很高，預計幾百塊錢（人民幣）一針。如果打兩針的話，價格應在1000塊錢（人民幣）以內。」另外，基因工程亞單位疫苗預計今年10月份能進入臨床研究，一旦研發成功後就能快速大規模量產。

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撰文 : 翁嘉陽

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