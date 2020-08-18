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【保就業計劃】羅致光交代「保就業」計劃第二期詳情 最快9月中下旬派快第二期津貼（不斷更新）

即市財經 16:19 2020/08/18

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限聚令、晚市禁堂食等措施下，政府推出保就業計劃第二期，將於月底接受申請。

晚市禁堂食、限聚令兩人等社交區隔措施已持續約一個月，餐飲零售等行業受嚴重打擊。行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前表示，第二期保就業計劃本月31日起接受申請，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼。勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，下午3時半就「保就業」計劃第二期的推行詳情舉行傳媒簡介會。

針對「保就業」計劃第二期，林鄭月娥今早表示，當局會引入新措施，針對早前未能受惠的長者僱員，以及無受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型超市，包括：1）僱主可以為65歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月5000元工資補貼；2）大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃，補貼回饋不少於80%給業主或業主立案法團；及3）百佳和惠康領取補貼後亦須為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市券。

 

【16:15】相信超過當時逾800億的預算，防疫抗疫基金已預留一筆應急款項；現時不知道第二期申請情況，未能作出估算，但如超出的話會再申請款項。

【16:12】3月份有企業零僱員，但有不認為要針對微企作出更嚴苛的安排，又指在突擊檢查中不少企業已重新聘請員工

【16:08】對於兩大超市的監管，羅致光指，超市作出滿意的回贈才會發補貼，但暫時未有特定準則。

【16:05】第二期申請為8月31日7時至9月17日；早前已申請的15萬僱主要重新申請，但手續會相對簡單。9月中下旬望批出首批第二期津貼，如僱主被罰款，所獲津貼將會先扣除罰款才發放。

【16:02】新增罰則，如企業第一期有申請補貼，再申請第二期，但若6至7月的供款紀錄大幅減少，發現有大幅裁員而無合理解釋或計劃重新請人，或會拒絕申請或收回已發放的第二期津貼。另外，若作出違背公眾利益的事，或會被收回全數或部分補貼。會以個案形式處理。

【16:01】為何只針對兩個行業？因為其受疫情影響較小

【15:59】超市，百佳及惠康的補貼超過1億，故於9至11月要做更多優惠。如政府滿意它們的回贈計劃，補貼才會發放

【15:59】大型物管企業要做額外承諾 ，需要工資補貼8成給業主共享。如政府滿意它們的回贈計劃，補貼才會發放

【15:56】此前未能覆蓋所有65歲以上員工，今次放寬，即使僱主沒有為員工做自願性供款，只要其有強積金戶口亦可申請，但一定要將1.5萬元全數支付予65歲以上員工；即使該員工薪金不足5000元，政府亦會給予5000元。

【15:55】第二期保就業將會開始，大部份維持不變，但必須有強積金供款或職業退休供款戶口，不分行業，除非不具申請資格， 戶口要在3月31前申請，不可追索。計算不變用十二月、一月、四月做指定月份。 拍照日期為5月7號，之後再提供不納入工資補貼計劃。

【15:54】承諾受薪人數仍以3月為基準

【15:50】自僱人士如獲發第一期補貼，將不可再獲第二期補貼

【15:50】第二期申請條件與首期相若

【15:46】就第一期計劃進行審批，接獲387宗舉報，佔比0.26%，主要投訴理據為保障期內辭退了員工、減薪、放無薪假、結業等。

【15:43】就第一期計劃進行審批，要為真實僱主，就強積金有懷疑，會做實地視察。若受薪為零，但其中一個月有開支，只是3月沒有僱員，都會發放津貼。目前368位僱主為零，明日及下星期代理人會到75間企業實地考察，希望做四分之一。

【15:42】有58%受惠員工來自大企業，對於有聲音指不應補貼大企業，羅致光指大企業如果裁員亦會對就業帶來大壓力。

【15:38】首期計劃中，至昨天已向99%合資格僱主發放資助；接獲約17萬申請，當中1.83萬不符合標準，因沒有合資格強積金戶口或不是在3月底前申請。有12萬僱主是微企，佔申請宗數最多。

【15:35】申請僱主有兩個承諾：不可解僱員工以及所得資助必須要用於員工薪支上

【15:30】勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，即將就「保就業」計劃第二期的推行詳情舉行傳媒簡介會。

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疫情 林鄭月娥 羅致光 零售 餐飲 勞工及福利局 限聚令 百佳 惠康 補貼

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