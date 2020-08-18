【保就業計劃】「保就業」計劃第二期涵蓋9至11月工資 最快9月中下旬派發第二期津貼

▲ 限聚令、晚市禁堂食等措施下，政府推出保就業計劃第二期，將於月底接受申請。

晚市禁堂食、限聚令兩人等社交區隔措施已持續約一個月，餐飲零售等行業受嚴重打擊。勞工及福利局局長羅致光表示，保就業計劃第二期申請為8月31日7時至9月13日，申請期為期兩周，涵蓋9至11月的工資補貼，預期9月中下旬批出首批第二期津貼，如僱主被罰款，所獲津貼將會先扣除罰款才發放。

針對保就業計劃第二期，羅致光指，僱主須承諾受薪人數仍以3月為基準，自僱人士如獲發第一期補貼，將不可再獲第二期補貼。

政府指，觀察到部份長者僱員未能於保就業計劃第一期受惠，另外大型物業管理公司和大型超市在疫情中未受太大影響，因此保就業計劃第二期有三項新改動：1）僱主可以為65歲以上長者僱員申請補貼，只要有強積金戶口都可以有按月5000元工資補貼，僱主須將全數共1.5萬元支付予相關僱員；2）大型物業管理公司收到的第二期保就業計劃津貼後，須回饋不少於80%予業主或業主立案法團；及3）百佳和惠康領取補貼後亦須於9至11月為客人提供減價，或為弱勢社群或非政府機構，提供超市券。

【17:03】記者會完結。

【17:02】兩大超市若減價令生意大增，市場會自然產生變化，其他會考慮如何維持生意，認為不構作競爭。如果兩大超市減價可令市場產生連鎖效應，更多市民將受惠。

【16:58】為何今次計劃針對兩大超市？因它們分店最多，所獲津貼最多，其中一間超過1.6億。政府已與對方接觸，對方反應正面。百貨業受影響亦相當大，只是規模較少

【16:56】向1000人以上的物管公司施加條款合理，但未計算實際數目，若少於1000人的物管公司都加入就更佳

【16:55】65歲或以上僱員可獲發5000元，相當於1.5萬名於第一期獲批津貼的65歲或以上僱員之平均獲批金額。

【16:52】企業有人事調動，若要詳細調查要許多人力物力，監察具體人事管理政策，便超出保就業簡單快捷的目的

【16:50】有密切留意其他國家的做法，暫時未有考慮延長保就業計劃，分兩期只為保留空間，並進行改善

【16:47】失業率不容樂觀，可留待明天公布，但認為難以量化影響；4至6月的失業率已反映保就業的幫助。

【16:45】兩間超市的回饋準則不想太具體，因相信它們都有創意，或作出更好的優惠行動

【16:42】已處理136宗舉報個案，這些個案相對簡單。現有數宗個案，相信申請人無法遵守或違反承諾，當局會認真跟進，津貼很有機會不獲批。

【16:38】如何定義公共利益？政府要保留最後把關權力，以免違背計劃原意。保就業計劃只有兩個承諾，只有不裁員或將資助用於員工，非常簡單，但有些僱主會要求員工放無薪假，裁員亦是明顯例子；如果情況涉及刑事，將由刑事處理。

【16:38】如果兩間超市可提供令政府滿意的方法減價，因而刺激市民消費並令超市受惠，情況是雙贏

【16:25】新增罰則方面，由於過往多是收回8成補貼，何時會收回全數補貼？新增罰則為若於第二期出現裁員，即9至11月裁員，或會收回補貼。有關第一期計劃，之前為承諾不裁員 ，若6至8月裁員，政府或不接受申請，但不影響第一期的補助金額

【16:15】相信整體金額超過當時逾800億的預算，防疫抗疫基金已預留一筆應急款項；現時不知道第二期申請情況，未能作出估算，但如超出的話會再申請款項。

【16:12】3月份有企業零僱員，但有不認為要針對微企作出更嚴苛的安排，又指在突擊檢查中不少企業已重新聘請員工

【16:08】對於兩大超市的監管，羅致光指，超市作出滿意的回贈才會發補貼，但暫時未有特定準則。

【16:05】第二期申請為8月31日至9月13日；早前已申請的15萬僱主要重新申請，但手續會相對簡單。9月中下旬望批出首批第二期津貼，如僱主被罰款，所獲津貼將會先扣除罰款才發放。

【16:02】新增罰則，如企業第一期有申請補貼並再申請第二期，但6至7月的供款紀錄大幅減少，有大幅裁員而無合理解釋或計劃重新請人，或會拒絕申請或收回已發放的第二期津貼。另外，若作出違背公眾利益的事，或會被收回全數或部分補貼。會以個案形式處理。

【16:01】為何只針對兩個行業？因為其受疫情影響較小

【15:59】超市，百佳及惠康的補貼超過1億，故於9至11月要做更多優惠。如政府滿意它們的回贈計劃，補貼才會發放

【15:59】大型物管企業要做額外承諾 ，需要工資補貼8成給業主共享。如政府滿意它們的回贈計劃，補貼才會發放

【15:56】此前未能覆蓋所有65歲以上員工，今次放寬，即使僱主沒有為員工做自願性供款，亦沒有供款數字，只要其有強積金戶口亦可申請，但一定要將1.5萬元全數支付予65歲以上員工；即使該員工薪金不足5000元，政府亦會給予5000元。

【15:55】第二期保就業將會開始，大部份維持不變，但必須有強積金供款或職業退休供款戶口，不分行業，除非不具申請資格， 戶口要在3月31前申請，不可追索。 拍照日期為5月7號，之後再提供不納入工資補貼計劃。

【15:54】承諾受薪人數仍以3月為基準

【15:50】自僱人士如獲發第一期補貼，將不可再獲第二期補貼

【15:50】第二期申請條件與首期相若

【15:46】就第一期計劃進行審批，接獲387宗舉報，佔比0.26%，主要投訴理據為保障期內辭退了員工、減薪、放無薪假、結業等。

【15:43】就第一期計劃進行審批，要為真實僱主，就強積金有懷疑，會做實地視察。若受薪為零，但其中一個月有開支，只是3月沒有僱員，都會發放津貼。目前368位僱主為零，明日及下星期代理人會到75間企業實地考察，希望做四分之一。

【15:42】有58%受惠員工來自大企業，對於有聲音指不應補貼大企業，羅致光指大企業如果裁員亦會對就業帶來大壓力。

【15:38】首期計劃中，至昨天已向99%合資格僱主發放資助；接獲約17萬申請，當中1.83萬不符合標準，因沒有合資格強積金戶口或不是在3月底前申請。有12萬僱主是微企，佔申請宗數最多。

【15:35】申請僱主有兩個承諾：不可解僱員工以及所得資助必須要用於員工薪支上

【15:30】勞工及福利局局長羅致光和政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，即將就「保就業」計劃第二期的推行詳情舉行傳媒簡介會。

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