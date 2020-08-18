【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣

下一篇文章
【新聞付費】Google回應澳洲新法例 恐影響免費搜尋服務
小米（01810）成立10周年，除了日前推出如小米10至尊紀念版手機、紅米K30至尊紀念版等之外，還於本周舉行小米 10 週年感謝祭推廣，現在就整合有關小米感謝祭風限時優惠！
小米表示，米粉可以留意領取現金優惠券的詳情（見下表），是次於小米香港官網及小米之家的優惠包括小米旗下5G手機，以及多款智能家品：
|小米手機優惠
|原價（港元）
|推廣優惠價（港元）
|現金優惠券詳情
|小米 10 5G
|4,999
|4,599
|每天中午12時至下午2時限量500張，領取200元現金券
|POCO F2 Pro 5G
|4,399
|3,599
|/
|Redmi Note 9
（4GB+128GB版本）
|1,499
|1,399
|小米香港官網限定：10積分兌換1年螢幕保險兌換券
【5G手機】小米最平5G手機攻港 10 Lite售2499元起
【5G手機】小米旗下 5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元
|智能家品
|原價（港元）
|推廣優惠價（港元）
|IH電飯煲
|549
|499
|
智能電風扇
座地式1X
|499
|449
|電磁爐
|499
|399
|小米盒子S
|469
|399
|智能攝影機1080P 雲台版
|249
|199
|電熱水壺
|199
|149
|貝醫生聲波電動牙刷
|139
|119
|自動洗手機套裝
|129
|99
此外，小米香港官網及小米之家還包括加購優惠如：購買米家掃拖機器人，可以1港元加購全套配件；購買手持無線吸塵器1C，可獲贈黑色小米藍牙耳機mini，限量300個等。
責任編輯：張寶燕