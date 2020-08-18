【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣

▲ 小米（01810）成立10周年，本周（至23日）舉行小米 10 週年感謝祭推廣，現在就整合有關小米感謝祭風限時優惠！

小米（01810）成立10周年，除了日前推出如小米10至尊紀念版手機、紅米K30至尊紀念版等之外，還於本周舉行小米 10 週年感謝祭推廣，現在就整合有關小米感謝祭風限時優惠！

小米表示，米粉可以留意領取現金優惠券的詳情（見下表），是次於小米香港官網及小米之家的優惠包括小米旗下5G手機，以及多款智能家品：

小米手機優惠 原價（港元） 推廣優惠價（港元） 現金優惠券詳情 小米 10 5G 4,999 4,599 每天中午12時至下午2時限量500張，領取200元現金券 POCO F2 Pro 5G 4,399 3,599 / Redmi Note 9

（4GB+128GB版本） 1,499 1,399 小米香港官網限定：10積分兌換1年螢幕保險兌換券

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智能家品 原價（港元） 推廣優惠價（港元） IH電飯煲 549 499 智能電風扇 座地式1X 499 449 電磁爐 499 399 小米盒子S 469 399 智能攝影機1080P 雲台版 249 199 電熱水壺 199 149 貝醫生聲波電動牙刷 139 119 自動洗手機套裝 129 99

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此外，小米香港官網及小米之家還包括加購優惠如：購買米家掃拖機器人，可以1港元加購全套配件；購買手持無線吸塵器1C，可獲贈黑色小米藍牙耳機mini，限量300個等。

責任編輯：張寶燕