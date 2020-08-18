  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 16:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米感謝祭】一周限時優惠懶人包！智能家品、5G手機推廣折扣

科技 15:19 2020/08/18

分享：

小米（01810）成立10周年，本周（至23日）舉行小米 10 週年感謝祭推廣，現在就整合有關小米感謝祭風限時優惠！

小米（01810）成立10周年，除了日前推出如小米10至尊紀念版手機、紅米K30至尊紀念版等之外，還於本周舉行小米 10 週年感謝祭推廣，現在就整合有關小米感謝祭風限時優惠！

小米表示，米粉可以留意領取現金優惠券的詳情（見下表），是次於小米香港官網及小米之家的優惠包括小米旗下5G手機，以及多款智能家品：

小米手機優惠 原價（港元） 推廣優惠價（港元） 現金優惠券詳情
小米 10 5G 4,999 4,599 每天中午12時至下午2時限量500張，領取200元現金券
POCO F2 Pro 5G 4,399 3,599 /
Redmi Note 9
（4GB+128GB版本）		 1,499 1,399 小米香港官網限定：10積分兌換1年螢幕保險兌換券

【5G手機】小米最平5G手機攻港　10 Lite售2499元起

【5G手機】小米旗下　5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元

智能家品 原價（港元） 推廣優惠價（港元）
IH電飯煲 549 499

智能電風扇

座地式1X

 499 449
電磁爐 499 399
小米盒子S 469 399
智能攝影機1080P 雲台版 249 199
電熱水壺 199 149
貝醫生聲波電動牙刷 139 119
自動洗手機套裝 129 99

【全球量產】小米推55吋OLED透明電視　

此外，小米香港官網及小米之家還包括加購優惠如：購買米家掃拖機器人，可以1港元加購全套配件；購買手持無線吸塵器1C，可獲贈黑色小米藍牙耳機mini，限量300個等。

責任編輯：張寶燕

相關文章

蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格
今日
蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格
Apple Watch成功檢測心臟疾病　用戶發文致謝
今日
Apple Watch成功檢測心臟疾病　用戶發文致謝
中興下月發布新手機　前置鏡頭設於屏下
今日
中興下月發布新手機　前置鏡頭設於屏下
【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務
今日
【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務
家品 4G 5G 藍牙 港元 香港 醫生 攝影 小米 紅米

下一篇文章

【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【蘋果自駕車】Apple Car專利曝光　智能車門＋防暈AR系統
【蘋果自駕車】Apple Car專利曝光　智能車門＋防暈AR系統
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新
華為臨時牌照期屆滿　手機將停Android更新
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【健康碼】「港版健康碼」或推行在即　憑證有效期僅7天
【每日焦點】蘋果、三星改於印度建立生產線　華為手機將停止Android更新
【每日焦點】蘋果、三星改於印度建立生產線　華為手機將停止Android更新
【印度商機】外媒：三星擬將部分手機生產線搬至印度　產出價值達3000億元
【印度商機】外媒：三星擬將部分手機生產線搬至印度　產出價值達3000億元