【宏觀中國】要靚唔要命　國內美甲行業疫後爆旺

疫情爆發以來,國內催生很多新興行業,勢估唔到,原來美甲都成了疫情受惠行業,新註冊公司數目大增。

據店家估計,行業突然大旺,皆因女士們天天戴上口罩,遮住了面部,不用化妝,唯有在手部花多點心思,令美甲舖頭其門如市。報道引述美甲店老闆稱:「根本忙不過來!」

數據顯示,目前中國共有61.7萬家美甲相關的公司,其中廣東省有7.2萬家,排行首位。今年第二季新增註冊的企業就有4.3萬家,按年增8.4%,單單在6月新增1.48萬家。

不過,同行競爭也相當激烈,注銷企業數量也出現逐月增加,其中6月注銷量為1,262家,按月增長37%。

除了美甲需求激增,某程度可能跟就業不足或失業問題有關。很容易理解,在疫情後,很多人失去工作,大部分企業又凍結招聘人手,以致有人迫於無奈出來創業,跟國務院總理李克強提出的「地攤經濟」相似,或許是美甲行業突然興旺的原因之一。

