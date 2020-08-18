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【宏觀中國】要靚唔要命　國內美甲行業疫後爆旺

股樓投資 14:59 2020/08/18

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疫情爆發以來，國內催生很多新興行業，勢估唔到，原來美甲都成了疫情受惠行業，新註冊公司數目大增。

其他文章：【700騰訊】騰訊持股Epic Games　或遭蘋果中止開發商資格

據店家估計，行業突然大旺，皆因女士們天天戴上口罩，遮住了面部，不用化妝，唯有在手部花多點心思，令美甲舖頭其門如市。報道引述美甲店老闆稱：「根本忙不過來！」

數據顯示，目前中國共有61.7萬家美甲相關的公司，其中廣東省有7.2萬家，排行首位。今年第二季新增註冊的企業就有4.3萬家，按年增8.4%，單單在6月新增1.48萬家。

不過，同行競爭也相當激烈，注銷企業數量也出現逐月增加，其中6月注銷量為1,262家，按月增長37%。

其他文章：【宏觀中國】樓價不倒之謎　國內房貸利率連跌7個月

除了美甲需求激增，某程度可能跟就業不足或失業問題有關。很容易理解，在疫情後，很多人失去工作，大部分企業又凍結招聘人手，以致有人迫於無奈出來創業，跟國務院總理李克強提出的「地攤經濟」相似，或許是美甲行業突然興旺的原因之一。

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撰文 : 林衛

行業 李克強 中國 經濟

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