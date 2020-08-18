【9988阿里巴巴】美商務部長稱無意制裁　阿里巴巴股價回升釀突破　

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）接受霍士新聞台訪問時指，目前美國正為拆售TikTok一事而忙碌，無意對阿里巴巴 （09988） 有所行動，加上螞蟻集團上市計劃正進行得如火如荼，阿里巴巴股價擺脫弱勢，重拾上升動力，技術上已升穿10天及20天平均綫，醞釀新一輪突破。

阿里巴巴股價今日顯著回升，截至3時，股價報251.2元，升3.5%，成交額48億元。

重上10天及20天綫向好

技術走勢上，而自7月開始，阿里巴巴股價營造三角形形態，正在醞釀突破，股份近期在240元底部已找到支持，今日更一舉重上10天及20天綫，走勢轉強。若能突破三角形頂部約255元，阿里巴巴後市有力挑戰歷史高位263.8元。

特朗普（Donald Trump）在周末與記者會面時被問及，會否進一步制裁中國科技企業例如阿里巴巴，回應指正在究，結果引起市場憂慮，阿里巴巴股價周一（17日）曾低見241.2元。不過羅斯最新發言指出，華府暫未考慮對在美主要上市的阿里巴巴出手。

螞蟻集團上市計劃火速進行

另外，阿里巴巴旗下的螞蟻集團A+H上市計劃有新進展，最快將於月內向聯交所遞交上市申請，並已委任中金、花旗、摩根大通及摩根士丹利為上市安排行，在香港集資部分高達100億美元。日前亦有指據悉螞蟻集團已正式進入A股上市輔導期，中金公司和中信建投擔任螞蟻集團A股上市的輔導機構。

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