【美團股價】美團失落藍籌無礙業績炒作　股價再創上市新高升逾7%

▲ 美團今日曾升逾8%，股價再創新高。

美團點評 （03690） 失落藍籌，惟無損股價強勢，今日曾高見236.6元，再創上市新高。美團收報235元，升7.7%，成交60.8億元。恒指公司上周五公布季檢結果，美團大熱倒灶無緣藍籌，不過美團即將於周五（21日）公布季度業績，資金已率先炒作。

美團今年首季受疫情衝擊，錄得經調整虧損淨額約2.2億元。惟市場預期美團業務上季復甦，料可重返盈利，綜合彭博數據，市場預測美團上季收入按年增長3.9%至235.8億元（人民幣，下同），經調整利潤約4003萬元。

分析認為，美團失落染藍機會或因其盈利前景尚不穩定以及恒指公司避免指數側重單一行業，由於同屬資訊科技類的阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 均已是恒指成份股，令美團未來染藍前景受壓。不過恒指公司表示，將對恒指成份股組成再作全面的檢討，包括選股、成份股數目、權重、行業、地域分布，恒生指數成份股數目或會增加，若最終成事，美團或有望染藍。

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編輯：陳健婷