【螞蟻IPO】IPO前先擴張？ 螞蟻集團重慶籌建消費金融公司獲批（第二版）

▲ 螞蟻集團擬夥拍南洋商業銀行、千方科技、寧德時代成立一家消費金融公司，消息指，螞蟻集團將持股50%。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團即將啟動新股IPO、赴中港上市之際，夥拍南洋商業銀行、獲阿里巴巴入股的千方科技（深：002373）、寧德時代（深：300750）、國泰世華銀行、中國華融、魚躍醫療（深：002223），在重慶成立一家消費金融公司，以加速內地業務發展。

千方科技最新發公告表示，中國銀保監會已同意螞蟻集團在重慶籌建重慶螞蟻消費金融有限公司。

該公司將專注於中國的網絡消費貸款和銀行間貸款，並充當其他銀行的一個貸款渠道，消息指，最快會於今年第四季開始營運，目標是發展成為中國最大的消費貸款公司之一。

有分析指，雖然螞蟻集團於重慶已經營運兩家小額貸款公司，但隨新成立的消費者金融公司的貸款規模達到其註冊資本的10倍，相信可構成巨大的提振作用。

螞蟻集團將持有該消費金融公司50%的股權，南洋商業銀行持股15%，國泰世華銀行持股10%，寧德時代持股8%，千方科技持有7%，中國華融、江蘇魚躍分別持有4.99%。據悉，註冊資本為80億元人民幣。南洋商業銀行及千方科技未有回應，螞蟻集團及寧德時代則不予置評。

（第二版更新獲批相關消息）

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編輯：袁諾曦