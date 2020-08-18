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【螞蟻IPO】IPO前先擴張？ 螞蟻集團擬成立中國消費金融公司

即市財經 14:27 2020/08/18

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螞蟻集團擬夥拍南洋商業銀行、千方科技、寧德時代成立一家消費金融公司，消息指，螞蟻集團將持股50%。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團即將啟動新股IPO、赴中港上市之際，外電引述消息人士指，螞蟻集團計劃夥拍南洋商業銀行、獲阿里巴巴入股的千方科技（深：002373）、寧德時代（深：300750），在重慶成立一家消費金融公司，以加速內地業務發展。受消息刺激，千方科技於A股漲逾6%，寧德時代曾升逾4%。

該公司將專注於中國的網絡消費貸款和銀行間貸款，並充當其他銀行的一個貸款渠道，消息指，最快會於今年第四季開始營運，目標是發展成為中國最大的消費貸款公司之一。

有分析指，雖然螞蟻集團於重慶已經營運兩家小額貸款公司，但隨新成立的消費者金融公司的貸款規模達到其註冊資本的10倍，相信可構成巨大的提振作用。

消息人士又指，螞蟻集團將持有該消費金融公司50%的股權，南洋商業銀行及千方科技則分別持有15%及10%的股權。據悉，註冊資本為80億元人民幣，料最早於周五簽署協議。南洋商業銀行及千方科技未有回應，螞蟻集團及寧德時代則不予置評。

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編輯：袁諾曦

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