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【小米股價】小米再返17元招股價　逾2000個沽盤排隊出貨

即市財經 16:16 2020/08/18

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【小米股價】小米升近半成再返17元招股價　逾2000個沽盤排隊出貨

小米 （01810） 染藍晉身藍籌股，加上納指創新高，帶動小米股價造好，重上17元再重回IPO招股價水平。雖然小米創辦人雷軍當年揚言要讓上市首日買入公司股票的投資者「賺一倍」，但小米重上招股價，散戶則排出逾2000個沽盤先行獲利。

小米最終收報17.24元全日最高位收市，升1.04元或6.4%，成交55.2億元。

下午2時49分，小米升幅擴大至6%，高見17.22元，意味2100個17元沽盤全數掃清。

下午2時18分，小米於17元價位，排出2100個沽盤，涉1300萬股或2.2億元。

小米於恒指的權重為2.59%，國指方面，小米權重則為3.73%。據資料計算，小米將有約39億元被動基金買盤。

【小米手機】雷軍首次直播帶貨全日銷售達2億 訂單逾57萬張（第三版）

【恒指季檢】阿里巴巴小米藥明納入恒指、美團落空　信置旺旺神華剔出、滙豐被削權重（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 IPO

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