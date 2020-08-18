【遙距營商計劃】D-Biz開放次輪申請兼延長資助期 政府推優化措施

▲ 創新科技署今日（18日）推出「遙距營商計劃」（D-Biz）優化措施，以進一步支援企業在疫情期間開拓遙距業務，包括可提交第二次申請、延長訂閱制資訊科技方案的資助期等。(資料圖片)

疫情持續，創新科技署今日（18日）推出「遙距營商計劃」（D-Biz）優化措施，以進一步支援企業在疫情期間開拓遙距業務，包括可提交第二次申請、延長訂閱制資訊科技方案的資助期等。具體優化措施如下：

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第一，企業可於8月31日上午9時起提交第二次申請，截止申請日期為10月31日，惟當中的資訊科技方案類別不能與首次申請已獲批的類別相同，企業須就首次申請結果回覆秘書處後才能提交第二次申請。計劃的評審準則維持不變，而每間企業累積可獲的總資助額最高為30萬元。

第二，訂閱制資訊科技方案的資助期由6個月增至12個月，有關安排亦適用於之前已獲批的申請。

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此外，相關企業被視為同一企業而不能提交申請的限制會取消；及社會企業如獲香港社會服務聯會按「遙距營商計劃」簽發的證明書，亦符合申請資格。

該署發言人表示，計劃推出至今，企業的反應非常踴躍，反映在疫情期間企業對遙距營商的需求殷切。截至今日上午10時，共收到17,372份申請，來自中小企的申請約佔95%，已處理14,056宗申請，批出12,818宗，總資助額超過5億4千萬元。

責任編輯：朱悅瀅