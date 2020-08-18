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【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享）

即市財經 15:10 2020/08/18

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人行大力放水，刺激A股再次起動，上證綜指連日飈升，已逼近7月初的高位。暫時A股升勢未及7月初時的牛氣衝天，不過預期升勢將傳導至港股。A股「慢牛」漸成形，有望為港股墊底，追落後走勢料可持續。

...

欄名 : 交易講場

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