【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 即市財經 15:10 2020/08/18 分享： 人行大力放水，刺激A股再次起動，上證綜指連日飈升，已逼近7月初的高位。暫時A股升勢未及7月初時的牛氣衝天，不過預期升勢將傳導至港股。A股「慢牛」漸成形，有望為港股墊底，追落後走勢料可持續。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 2020/08/17 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 2020/08/13 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 2020/08/12 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 2020/08/11 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 【美國制裁】金管局證監會進入戒備 銀行券商風險難測（訂戶專享） 2020/08/10 【美國制裁】金管局證監會進入戒備 銀行券商風險難測（訂戶專享） 港股通 香港股票 科技戰 H股 A股 恒生指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入