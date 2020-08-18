  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】前第一夫人妙用特朗普金句為拜登拉票【有片】

環球社會熱點 14:20 2020/08/18

分享：

前第一夫人米歇爾在演講中曾稱特朗普為「錯的總統」，又引用特朗普評論疫情的金句，為拜登拉票，成為演講焦點。

美國民主黨全國代表大會一連4日以網上形式，料將正式提名並確認前副總統拜登，代表民主黨出戰今年11月的總統大選，挑戰爭取連任的總統特朗普。大會重量級演講嘉賓包括前第一夫人米歇爾，她演講中稱特朗普為錯的總統」（“wrong president”），又引用特朗普談及疫情死亡人數時的金句總結特朗普政績，為拜登拉票，成為演講焦點。

米歇爾（Michelle Obama）在演講中，從孩子入手，呼籲國民選出可消除不公義、為孩子帶來更好未來的總統。她讚揚拜登懂得領導，會說實話並相信科學，他的謙卑和成熟是現在很多人所渴望的；又直斥現任總統特朗普抗疫不力，並批評特朗普根本不可能是我們需要的人」。（“simply cannot be who we need him to be for us”

【美國大選】郵政署擬移除收件箱 捱轟後叫停計劃

【美國大選】郵政署財困或延誤郵寄選票 民眾買郵票支援

她巧用特朗普的金句總結他總統任內的表現：就是這樣。（It is what it is.）。這是特朗普回應美國新冠肺炎死亡人數高企時所用的措辭，當時有批評指特朗普缺乏同情心。

她呼籲那些懷念丈夫奧巴馬管治時代的國民，投票給拜登，結束當前特朗普政府管治下的混亂局面。她警告，這將需要艱鉅的工作，勝利不是理所當然，不能重蹈2016年大選的覆轍，不能再以為自己的選票不重要。

【美國大選】疫情下召開 民主黨全國代表大會有何關注點？

【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台

責任編輯：葉芷樺

相關文章

【美國大選】特朗普質疑賀錦麗出生地 無資格參選
2020/08/14
【美國大選】特朗普質疑賀錦麗出生地 無資格參選
【美國大選】參選有何條件？奧巴馬賀錦麗曾遭質疑資格
2020/08/14
【美國大選】參選有何條件？奧巴馬賀錦麗曾遭質疑資格
【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億
2020/08/14
【美國大選】賀錦麗吸金力強 1日助拜登籌款2億
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
2020/08/14
【美國大選】民調：近6成支持者揀拜登 只因不是特朗普
【美國大選】國防部長或在大選後被撤換 兩件事得罪特朗普
2020/08/13
【美國大選】國防部長或在大選後被撤換 兩件事得罪特朗普
選舉 疫情 特朗普 拜登 米歇爾 奧巴馬 美國民主黨 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享）

下一篇文章

【俄羅斯疫苗】俄斥歐美企圖挖角疫苗研究員 但不成功
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月18日 時間14:00）
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台