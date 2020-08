【美國大選】前第一夫人妙用特朗普金句為拜登拉票【有片】

▲ 前第一夫人米歇爾在演講中曾稱特朗普為「錯的總統」,又引用特朗普評論疫情的金句,為拜登拉票,成為演講焦點。

美國民主黨全國代表大會一連4日以網上形式,料將正式提名並確認前副總統拜登,代表民主黨出戰今年11月的總統大選,挑戰爭取連任的總統特朗普。大會重量級演講嘉賓包括前第一夫人米歇爾,她演講中稱特朗普為「錯的總統」(“wrong president”),又引用特朗普談及疫情死亡人數時的金句總結特朗普政績,為拜登拉票,成為演講焦點。

米歇爾(Michelle Obama)在演講中,從孩子入手,呼籲國民選出可消除不公義、為孩子帶來更好未來的總統。她讚揚拜登懂得領導,會說實話並相信科學,他的謙卑和成熟是現在很多人所渴望的;又直斥現任總統特朗普抗疫不力,並批評特朗普「根本不可能是我們需要的人」。(“simply cannot be who we need him to be for us”)

她巧用特朗普的金句總結他總統任內的表現:「就是這樣。(It is what it is.)。」這是特朗普回應美國新冠肺炎死亡人數高企時所用的措辭,當時有批評指特朗普缺乏同情心。

她呼籲那些懷念丈夫奧巴馬管治時代的國民,投票給拜登,結束當前特朗普政府管治下的混亂局面。她警告,這將需要艱鉅的工作,勝利不是理所當然,不能重蹈2016年大選的覆轍,不能再以為自己的選票不重要。

責任編輯:葉芷樺