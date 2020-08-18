【美國大選】前第一夫人妙用特朗普金句為拜登拉票【有片】

▲ 前第一夫人米歇爾在演講中曾稱特朗普為「錯的總統」，又引用特朗普評論疫情的金句，為拜登拉票，成為演講焦點。

美國民主黨全國代表大會一連4日以網上形式，料將正式提名並確認前副總統拜登，代表民主黨出戰今年11月的總統大選，挑戰爭取連任的總統特朗普。大會重量級演講嘉賓包括前第一夫人米歇爾，她演講中稱特朗普為「錯的總統」（“wrong president”），又引用特朗普談及疫情死亡人數時的金句總結特朗普政績，為拜登拉票，成為演講焦點。

米歇爾（Michelle Obama）在演講中，從孩子入手，呼籲國民選出可消除不公義、為孩子帶來更好未來的總統。她讚揚拜登懂得領導，會說實話並相信科學，他的謙卑和成熟是現在很多人所渴望的；又直斥現任總統特朗普抗疫不力，並批評特朗普「根本不可能是我們需要的人」。（“simply cannot be who we need him to be for us”）

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她巧用特朗普的金句總結他總統任內的表現：「就是這樣。（It is what it is.）。」這是特朗普回應美國新冠肺炎死亡人數高企時所用的措辭，當時有批評指特朗普缺乏同情心。

她呼籲那些懷念丈夫奧巴馬管治時代的國民，投票給拜登，結束當前特朗普政府管治下的混亂局面。她警告，這將需要艱鉅的工作，勝利不是理所當然，不能重蹈2016年大選的覆轍，不能再以為自己的選票不重要。

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責任編輯：葉芷樺