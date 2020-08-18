【網購商機】新地3商場推優惠網　3項優惠促銷

▲ 新鴻基地產旗下3商場，聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網。（新地提供）

新冠肺炎疫情持續，港人為保持社交距離減少外出。新鴻基地產旗下3商場，包括東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙，聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，並提供多項限定網上優惠。

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網上優惠包括：

1. 1折搶購超過130間商戶電子優惠券

由即日起至10月31日期間，於指定日期內，在約下午3時登入優惠網，即可以5元搶購50元商戶電子優惠券，或以10元搶購100元商戶電子優惠券。而使用該些電子優惠券時，可同時使用店內折扣優惠。

2. 10元瘋搶換購大熱商品

3商場每逢星期三推出10元激筍精品，包括價值4,699元的iPhone SE （256GB紅色）、價值1,880元的Kirakuu日本減醣44%電飯鍋、價值1,999元的AirPods Pro等。

3. 「eMall貨品優先搶」

由8月19日開始，消費者網上預購超過180間商戶的優惠貨品，低至3折。精選貨品包括原價636元的@cosme STORE夏日美妝福袋，以46折優惠價288元發售；原價775元的Laneige皇牌補濕乳霜（水潤）套裝，以38折優惠價290元發售；原價158元的Tonymoly THE CHOK CHOK綠茶面霜 （啫喱） ，以5折優惠價79元發售等。

▲ 「eMall貨品優先搶」的精選貨品，包括以38折優惠價290元發售的Laneige皇牌補濕乳霜（水潤）套裝。（新地提供）

▲ 「eMall貨品優先搶」的精選貨品，包括以46折優惠價288元發售的@cosme STORE夏日美妝福袋。（新地提供）

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另外，只要登記為The Point by SHKP會員，於東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，消費滿100元，即可賺取3倍會員積分。

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責任編輯：馬意文