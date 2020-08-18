  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 16:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網購商機】新地3商場推優惠網　3項優惠促銷

商業 15:00 2020/08/18

分享：

新鴻基地產旗下3商場，聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網。（新地提供）

新冠肺炎疫情持續，港人為保持社交距離減少外出。新鴻基地產旗下3商場，包括東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙，聯手推出「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，並提供多項限定網上優惠。

【網購商機】旅客難去日本　網購日本產品大增3倍

網上優惠包括：
1. 1折搶購超過130間商戶電子優惠券
由即日起至10月31日期間，於指定日期內，在約下午3時登入優惠網，即可以5元搶購50元商戶電子優惠券，或以10元搶購100元商戶電子優惠券。而使用該些電子優惠券時，可同時使用店內折扣優惠。

2. 10元瘋搶換購大熱商品
3商場每逢星期三推出10元激筍精品，包括價值4,699元的iPhone SE （256GB紅色）、價值1,880元的Kirakuu日本減醣44%電飯鍋、價值1,999元的AirPods Pro等。

3. 「eMall貨品優先搶」
由8月19日開始，消費者網上預購超過180間商戶的優惠貨品，低至3折。精選貨品包括原價636元的@cosme STORE夏日美妝福袋，以46折優惠價288元發售；原價775元的Laneige皇牌補濕乳霜（水潤）套裝，以38折優惠價290元發售；原價158元的Tonymoly THE CHOK CHOK綠茶面霜 （啫喱） ，以5折優惠價79元發售等。

「eMall貨品優先搶」的精選貨品，包括以38折優惠價290元發售的Laneige皇牌補濕乳霜（水潤）套裝。（新地提供）

「eMall貨品優先搶」的精選貨品，包括以46折優惠價288元發售的@cosme STORE夏日美妝福袋。（新地提供）

【網購商機】Farfetch第二季銷售增74%　創歷史新高

另外，只要登記為The Point by SHKP會員，於東港城、上水廣場及PopWalk天晉滙「折上折瘋搶Online Sale」優惠網，消費滿100元，即可賺取3倍會員積分。

【消費優惠】希慎集團加碼推優惠　1元可購商戶電子現金券

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市求生】折扣優惠越壓越低？　學者：促情感消費更有效
2020/08/17
【疫市求生】折扣優惠越壓越低？　學者：促情感消費更有效
《KAWS:HOLIDAY》第5站「登陸太空」　特別版公仔明早10 時開賣（有片）
2020/08/17
《KAWS:HOLIDAY》第5站「登陸太空」　特別版公仔明早10 時開賣（有片）
WeChat Pay HK推夏日優惠　消費送電子現金券+服務體驗
2020/08/17
WeChat Pay HK推夏日優惠　消費送電子現金券+服務體驗
【疫市求生】品牌聯乘一定雙贏？　鴻福堂：資源共享應付經濟挑戰
2020/08/17
【疫市求生】品牌聯乘一定雙贏？　鴻福堂：資源共享應付經濟挑戰
疫情 商場 美妝 上水廣場 Landmark North PopWalk 天晉滙 東港城 East Point City 東港城 肺炎 新冠肺炎 iPhone

上一篇文章

【支援中小企】生產力局下周辦網上展覽　資助基金一對一即時諮詢

下一篇文章

【遙距營商計劃】D-Biz開放次輪申請兼延長資助期 政府推優化措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣
【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券