【室內設計】家居裝修揀師傅4大方法

一般人要裝修家居，有兩大途徑：找室內設計師或裝修師傅。香港的設計師多提供「Design and Build」模式的一條龍服務，好處是戶主不用煩。不過，由於他們的收費平均比師傅貴三成，最高性價比的方法還是直接找個好師傅裝修。

上次跟大家講過如何從報價單評估師傅能力與可信度，今次再教多幾個行內人分辨好師傅的方法。

1. 有自己班底

不論你的師傅是親友介紹、透過網上平台配對還是在街舖看到，首先要知他是否一個有自己「班底」的裝修判頭，即在水電、泥水、油漆等各科都有長期合作的施工團隊。這樣會對施工質素有較大保證。

相比之下，一些屋邨水電檔，或者沒有判頭經驗的普通裝修佬，要臨時找人「埋班」才能處理全屋裝修工程，風險就會較大。另外，市場上有少數空殼裝修公司，長期以判上判的方式，左手交右手地做生意。這類公司當然不會有自己班底，也是可免則免。

2. 會否落手做

確定師傅是有班底和經驗的裝修判頭之後，你可以再問問師傅自己會否「落手做」，還是「只巡地盤」。這與師傅的好壞無關，但能反映師傅的收費水平和營運方式。

所謂「巡地盤」，專業點的說法就是項目管理，即見客、報價、編排人手、監工等工作。只巡地盤、不落手做的師傅，有的是「紅褲仔」出身繼而退居管理，也有項目管理專業出身的。無論如何，他們平均收費會比落手做的師傅略貴，但反過來說，因為能專注做管理，他們對客戶的溝通能力通常較高，設計和物料知識也更豐富，較能跟貼市場裝修潮流。

這並不代表親力親為的師傅不可取，他們可以是最實惠的選擇，找對人絕對是「平靚正」，手工一點不差。

3. 上門看以往工程

這可能是最重要的一步。因為每個人對手工的要求都不同，我們建議戶主選好師傅後，先到其過往裝修單位查看。好師傅評價佳，總有一堆關係好的舊客，找一個單位給你看理應不是難事，如果師傅對此要求諸多推搪，就要小心。

看單位的時候，可以留意以下事項：

整體感覺：裝修給你的第一印象是什麼? 順眼、整齊，還是歪歪斜斜、顏色不均? 聽上去雖然空泛，但第一印象往往能告訴你師傅工作是否有條理。

泥水：牆身鋪磚最考泥水師傅功力，你可用手檢查磁磚十字位 (即四塊磚相連的位置) 是否平整；明角 (即凸出來的角) 上兩磚之間夾口情況；還有「空心磚」。

木工：檢查櫃門是否對齊及穩固、木板邊位有否破損、櫃的收口 (即與牆之間的空隙) 如何處理、門框是否垂直及成直角。

油漆：除了從正面觀察油漆是否平滑，亦可從側面觀察有陽光照到的牆身，這樣較易看出批灰是否夠平，有否波浪型的情況。

潔具：玻璃膠是否整齊、馬桶水箱離牆情況。

電掣：電掣位的高度應該一致，電掣位和牆角或門框之間要留有距離。

非見光位：包括櫃後的牆、門頂，除非你有特別要求，否則應用較低標準。

4. 師傅客源

詢問師傅的客源有兩個目的，一是從中得知他多不多舊客介紹的生意，評價好師傅自然多舊客。

除此之外，你可以從師傅客源，了解他做開的工程類型。所謂「大雞不食細米」，如果師傅只做私人屋苑和獨立屋，還要單單都是大單位「全爆」，他的定位可能比較高檔次。如果他肯做公屋裝修，甚至有家居維修等小工程，這類師傅一般較便宜。

報道刊於2019年8月16日，內容由裝修師傅配對及服務平台「好師傅」提供。

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責任編輯：黎淑雯