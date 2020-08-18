  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國地位】格林斯潘：美國防疫失敗窒礙經濟復甦　美國在中美角力中處劣勢

即市財經 14:08 2020/08/18

分享：

美國聯儲局前主席格林斯潘指，美國政府應對新冠肺炎病毒表現失敗，令美國與中國進行全球爭霸中處於劣勢。

中美角力持續，美國聯儲局前主席格林斯潘發表文章，指出美國政府應對新冠肺炎疫情表現失敗，有可能影響經濟復甦，並導致美國與中國正在進行的全球爭霸中處於劣勢。格林斯潘認為，美國政府在福利項目上的支出失控及考慮不周的法規，阻礙了經濟增長，呼籲美國找到解決辦法。

格林斯潘在文章中指出，有時美國看起來已迷失方向，疫情對美國在全球主導地位構成真正威脅；又指出中國在擴大經濟方面一直持續取得成功，包括當地經濟率先復甦。

他指，隨着中國在全球經濟的佔比上升，美國的主導地位可能在本世紀減弱，不過他認為美國仍有保持總體領先地位的原因，例如人工智能、無人駕駛汽車、機械人技術等創造未來的行業都處於優勢。即使美國存在民粹主義問題，但其仍然擁有一樣中國所缺乏的珍貴東西，就是穩定的政治制度。

相關文章：【中美角力】陶冬：中美之爭或是一場貿易戰、科技戰、金融戰　甚至是糧食戰

相關文章：【阿里巴巴】美國商務部長稱無意對阿里巴巴出手　阿里巴巴升逾2%

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱
  
8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：馮正男

經濟 美國 新冠肺炎 美國聯儲局 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後續反覆　美團升逾8%小米再返招股價（不斷更新）

下一篇文章

【舜宇股價】舜宇業績對板卻受累華為禁令急挫　到底仲買唔買得過？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）