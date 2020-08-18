【美國地位】格林斯潘：美國防疫失敗窒礙經濟復甦　美國在中美角力中處劣勢

▲ 美國聯儲局前主席格林斯潘指，美國政府應對新冠肺炎病毒表現失敗，令美國與中國進行全球爭霸中處於劣勢。

中美角力持續，美國聯儲局前主席格林斯潘發表文章，指出美國政府應對新冠肺炎疫情表現失敗，有可能影響經濟復甦，並導致美國與中國正在進行的全球爭霸中處於劣勢。格林斯潘認為，美國政府在福利項目上的支出失控及考慮不周的法規，阻礙了經濟增長，呼籲美國找到解決辦法。

格林斯潘在文章中指出，有時美國看起來已迷失方向，疫情對美國在全球主導地位構成真正威脅；又指出中國在擴大經濟方面一直持續取得成功，包括當地經濟率先復甦。

他指，隨着中國在全球經濟的佔比上升，美國的主導地位可能在本世紀減弱，不過他認為美國仍有保持總體領先地位的原因，例如人工智能、無人駕駛汽車、機械人技術等創造未來的行業都處於優勢。即使美國存在民粹主義問題，但其仍然擁有一樣中國所缺乏的珍貴東西，就是穩定的政治制度。

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編輯：馮正男