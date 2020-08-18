【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 環球政治 14:26 2020/08/18 分享： 美國民主黨在疫情下舉行全國代表大會，邀請了前第一夫人米歇爾、進步派領軍人物桑德斯等重磅人員發言，尋求凝聚對總統候選人拜登的支持，但焦點不在拜登，而是「人民公敵」特朗普。但拜登民調領先優勢收窄，只靠反特朗普一招是否足夠？ ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 2020/08/17 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 2020/08/12 【美國大選】賀錦麗雄心壯志 豈止於輔助拜登 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 2020/08/12 【美國大選分析】賀錦麗成拜登副手 剖析3利3弊（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 2020/08/11 【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數 最新專欄文章 更多 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 今日 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 2020/08/17 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 2020/08/17 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口（訂戶專享） 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 總統大選 選舉 拜登 桑德斯 米歇爾 特朗普 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入