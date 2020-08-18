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【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享）

環球政治 14:26 2020/08/18

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美國民主黨在疫情下舉行全國代表大會，邀請了前第一夫人米歇爾、進步派領軍人物桑德斯等重磅人員發言，尋求凝聚對總統候選人拜登的支持，但焦點不在拜登，而是「人民公敵」特朗普。但拜登民調領先優勢收窄，只靠反特朗普一招是否足夠？

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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