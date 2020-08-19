【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？

美國民主黨在疫情下舉行全國代表大會，邀請了前第一夫人米歇爾、進步派領軍人物桑德斯等重磅人員發言，尋求凝聚對總統候選人拜登的支持，但焦點不在拜登，而是「人民公敵」特朗普。惟拜登民調領先優勢收窄，只靠反特朗普一招是否足夠？

民主黨大會焦點，集中攻擊特朗普

催促含淚投拜登，但策略已臨樽頸

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民主黨全國代表大會周一開始舉行，將於周四結束，除了確認拜登和賀錦麗的正副總統提名，美國輿論普遍把焦點放在如何團結民主黨、收窄分歧。率先亮相的重磅民主黨人米歇爾和桑德斯，都選擇了同一方法團結支持者：攻擊特朗普。

米歇爾在演說中直言：「特朗普對我們國家（美國）來說，是錯誤總統。」她認為，特朗普有足夠時間證明自己勝任總統工作，但他顯然已經顯明無法做到，不能成為美國人所需要的總統。

米歇爾還用上恐懼策略，表示：「如果你認為事情不會變得更糟，相信我，他們可以的（令情況更差）； 如果我們在今次選舉不帶來改變，他們就將會這樣做。如果我們希望結束這場混亂，就必須投拜登一票。」

曾與拜登爭奪民主黨總統提名的桑德斯，發言方向也是大同小異。他形容，今次大選是美國現代歷史上最重要的選舉。他更稱：「如果特朗普再次當選，我們取得的所有進展將岌岌可危。今次選舉是關於維護民主。」

雖然二人發言也有對拜登的著墨，但吸引力明顯不及攻擊特朗普。在一場民主黨大會上，一名共和黨人成了「風頭躉」，就是現任總統特朗普，徹底蓋過大會真正主角拜登的注意力，固然十分不尋常，但也算是跟隨了民調指向。

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《華爾街日報》跟全國廣播公司（NBC）周日發表的聯合民調，顯示支持拜登的受訪選民當中，58%準備票投拜登的原因是出於反對特朗普，而非真正支持拜登。這是繼早前霍士新聞（Fox News）之後，再有民調反映出同一情況。

這亦即本欄之前討論過今屆「爛鬥爛」選舉的含淚投票，但這存在天生缺憾，就是選民的忠誠程度不足，脫隊機率明顯較高，遑論美國大選經常會出現「10月驚奇」。即使拜登曾經憑此在民調領先，但始終無法久持，難以轉化為真正穩固的優勢，而近期民調已漸反映出這一點。

作為堅定反對特朗普傳媒的有線新聞網絡（CNN），旗下民調也顯示拜登領先收窄，支持度50%，但特朗普的支持度也升至46%，兩者僅差4個百分點。

更麻煩是，同一CNN民調顯示，縱觀15個關鍵州分，拜登支持度49%，僅僅領先特朗普1個百分點，都顯示拜登再不能「坐定粒六」，安枕無憂。

如果考慮到CNN這項民調的4個百分點誤差範圍，意味特朗普大體已經收復失地，跟拜登「叮噹馬頭」，雙方競爭幾近重回起點。（這尚未考慮CNN作為反特朗普傳媒，機構效應本身有利拜登。）

當反對特朗普一招來到樽頸，民主黨是時候改變策略，認真思考如何推銷拜登的長處，並準備在下月底開始的3場總統候選人辯論抵擋特朗普的猛攻，以阻止民意進一步逆轉，防範2016年特朗普的「10月驚奇」重演。

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