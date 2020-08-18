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【700騰訊】騰訊持股Epic Games　或遭蘋果中止開發商資格

股樓投資 15:00 2020/08/18

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騰訊(00700)海外業務再遇上障礙，其持股的暢銷生存遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games表示，遭蘋果威脅將取消其應用程式開發商身份，Epic Games或將無法再於App Store內發布新遊戲，亦無法再更新現有遊戲。截至3時，騰訊報512元上升1.5%，未太受有關消息影響。

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Epic Games指，在集團控告蘋果違反美國反壟斷法後，蘋果就以8月28日為限，並宣布要於此日後取消Epic的開發商身份。屆時所有Epic Games開發的遊戲都會從App Store移除。現時，Epic在美國 App Store 只上架一款名為 Battle Breakers 的益智遊戲。

此舉將連帶影響到Epic Games的遊戲開發軟件「虛幻引擎」（Unreal Engine）。Epic Games 表示，蘋果威脅撤除開發商帳號對「虛幻引擎」能否繼續運作已構成危機。Epic正尋求法院發出禁制令，並阻止蘋果的行動。

是次的爭議，起源於Epic Games上周推出全新「直接付款」功能，讓用戶可以繞過App Store和Google Play商店付款，以避開蘋果對遊戲內購買抽成30%的規定，所以蘋果就認為Epic Games有關行為違反了Google 與蘋果政策。現時蘋果已經把《要塞英雄》下架。

騰訊於2012年以3.3億美元收購Epic Games 約4成股權，而在今年7月，日本SONY以2.5億美元，入股Epic Games 1.4%股權。

相關文章：【京東9618】京東上季多賺66%勝預期 與攜程戰略合作攻旅遊服務

 

 

撰文 : 李尚毅, 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟

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