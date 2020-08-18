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【舜宇股價】舜宇業績對板卻受累華為禁令急挫　舜宇還買得過？

即市財經 15:11 2020/08/18

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舜宇半年純利按年增長24%符合市場預期，股價績後下挫，主要是受累美國加碼制裁華為。

舜宇光學 （02382） 昨公布中期業績，舜宇業績明明對辦，怎料舜宇股價卻「反高潮」曾挫一成。舜宇半年純利按年增長24%符合市場預期，股價績後下挫，主要是受累美國加碼制裁華為。華為是舜宇主要客戶之一，現時舜宇逾2成營收來自華為。中美關係日趨緊張，美國再次打壓華為，導致舜宇及一眾手機設備股股價下挫。

美國商務部宣布進一步收緊對華為的限制，禁止華為在未經許可情況下，獲取任何美國相關技術，美國還將把額外38家華為子公司列入黑名單當中。

相關文章：【藍籌業績】舜宇光學半年多賺24%　業績透視未來手機硬件標準

相關文章：【華為風暴】美國收緊華為禁令阻獲取晶片技術　黑名單新增38家華為子公司

舜宇客戶多元化

不過，大行對舜宇並未看得太過負面，大摩指華為在舜宇旗下手機佔比已經有限，又認為舜宇客戶多元化，有助分散華為在其相關業務的佔比，料可提升來自小米 （01810） 及OPPO等訂單。

另一方面，舜宇業務持續恢復。舜宇7月手機鏡頭出貨分別按年升25%；按月升15%至1.36億件，主要由於海外疫情影響減少。車載鏡頭方面，上月出貨按年升16%至474.5萬件，按月升29%。

蘋果料將於10月發布新機，5G時代來臨帶來換機潮，而手機亦愈來愈多鏡頭，市場對手機攝像頭的升級及需求明顯。

相關文章：舜宇光學7月手機鏡頭出貨按年增25%至1.36億件

舜宇具「蘋果效應」

舜宇現時雖並無蘋果（美：AAPL）訂單，但具「蘋果效應」，若2021年進入蘋果供應鏈，將會成為股價上升催化劑。

有「最強蘋果分析師」之稱、天風國際分析師郭明錤上月預測，舜宇將於2021年進入蘋果鏡頭供應鏈，預測舜宇自2021年上半年開始大量出貨iPad與少量Mac鏡頭，若出貨順利，則下半年開始出貨iPhone鏡頭。

相關文章：「最強蘋果分析師」郭明錤料舜宇2021年進入蘋果供應鏈 先供應iPad、Mac鏡頭

技術走勢方面，舜宇自3月見底後反覆向上。今早回落至約通道中軸，略穿50天綫（約132.99元）後喘定重返其上，暫見支持，股價並未觸及7月底的支持位約128元，走勢仍未算太差。

相關文章：【中美貿易戰】美國加碼封殺華為　為何中芯舜宇股價急跌？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 舜宇光學科技（02382） 小米 華為 Oppo

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