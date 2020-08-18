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【388港交所】新鴻基料港交所中期賺52億持平　下半年股價挑戰400元

股樓投資 14:40 2020/08/18

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港交所（00388）將於周三（19日）公中期業績，光大新鴻基發表報告預期，上半年預測收入及純利增長持平，分分別為86億元及52億元，受惠於中概股回歸熱潮，股價下半年有機會挑戰400元。

次季日均成交額增長2成

光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告預期，港交所今年第二季日均成交額較去年同期增加20.5%，總體上半年收入按年增加19.9%；期內北向交易額（滬深兩市買賣合共）按季回落17.9%至3.7萬億元人民幣；預期第二季聯交所上市費用收入為2.2億元，較首季減少9%。

綜合以上因素，預料港交所現貨分部收益按季下跌一成至10.5億元。 現貨分部總體上半年收益22.1億元，按年增長18.5% ；預期交易後業務於上半年增長4.7%至34.2億元，第二季則較首季出現個位數字的下跌。

中概股回歸正面因素
 
總體而言，預期第二季總體收入為46億元，上半年合共收入86億元；第二季利潤為30億元，上半年合共利潤52億元。

投資策略上，伍禮賢指，今年本港新股市場掀起中概股回流潮 ，包括京東集團（09618）、網易（09999）新經濟股，未來螞蟻集團、百盛中國等重磅股亦有機會登陸本港市場，對港交所成交量具長線正面提升作用，料下半年股價有機會挑戰400元水平。

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撰文 : 記者：李兆明

香港股票 香港交易所（00388） 中國概念股 京東（美：JD） 網易（美：NTES） 網易－S（09999） 京東集團—SW（09618）

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