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【券商合併】合併大型券商成為中國高盛　中泰證券指不太可行

即市財經 13:57 2020/08/18

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今年以來，內地不時傳出券商合併的消息，特別是中信證券 （06030） 及中信建投 （06066） 的合併消息已傳出三次。不過，中泰證券認為，目前內地券商出現強強聯合的情況不太可行，難以達到1+1大於2的效果。即使某些大型券商「出事」而被另一間券商合併，日後都未必能夠做大，甚至出現1+1少於1的情況。他又認為比較可行的併購是強弱聯合，較大型的券商帶著小型券商，在資源、平台及人才互補。

 

他補充指，要打造中國的「高盛」，並不是簡單合併兩間券商即可。他指出高盛是合夥人制，鼓勵人才優勢互補，中國券商需要這種狼性文化。同時，證券公司在海外業務佔比較少，即使在香港設立分支機構，但參與度有限，券商需要走出去，才能推動國際化。

【內險股】A股發力向上　內險券商股接力漲？

【券商合併】行業再傳合併　內地券商股午後異動（第二版）

中國傳加快中信證券中信建投合併 擬由中信集團收購股份（第二版）

 

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編輯：謝克迪

中國 合併 經濟

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