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【TikTok】TikTok爭奪戰？　繼微軟後甲骨文有意購入部分地區業務

環球政經 15:31 2020/08/18

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字動跳動（ByteDance）旗下的短影片社交分享平台TikTok早前因被指會危害國家安全，而遭美國及印度封殺，不過也傳出微軟、Tiwtter等科企有意收購地區業務，總部位於加州的大型企業軟體公司——甲骨文（Oracle）也被傳出有意收購TikTok業務。

相關文章：【TikTok】微軟據報考慮收購TikTok英國業務

相關文章：【TikTok】特朗普押後TikTok出售死綫 限90日內分拆美國業務

據《金融時報》報道，甲骨文表示有興趣收購TikTok業務，或會成為微軟的競爭對手。有知情人士透露，甲骨文已與TikTok的母公司字動跳動進行初步洽談，並有意購買TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭等地的業務。知情人士又指出，甲骨文正與持字動跳動股份的美國投資者合作，其中包括美國投資公司General Atlantic和紅杉資本。

有外媒周一（17日）報道，微軟亦有興趣購買TikTok在英國業務，未知甲骨文會否因而成為微軟對手。美國總統特朗普（Donald Trump）於14 日簽署最新行政命令，要求TikTok的母企字節跳動 ，在90日內分拆TikTok在美業務。

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責任編輯：黎淑雯

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