【螞蟻新股IPO】螞蟻集團擬最快月內遞交香港IPO申請 科創板上市進入輔導期

▲ 螞蟻集團據報最快月內向香港聯交所遞交上市申請，啟動新股IPO。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團上市進入直路，外電引述消息，螞蟻集團最快月內向聯交所遞交IPO上市申請，螞蟻集團於香港的上市集資額或達100億美元（約775億港元）。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。

根據中國證監會網站上周公示文件，螞蟻集團已接受上海科創板上市輔導，中金、中信建投為輔導機構，意味螞蟻中港上市進入倒數。

至於螞蟻集團上市集資額有不同消息流傳，路透社引述消息人士稱，螞蟻中港上市合共集資200億美元。而內地傳媒報道，螞蟻A+H上市合共籌資300億美元，有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO，公司計劃在科創板發行10%股份，在港發行5%股份。

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編輯：陳健婷