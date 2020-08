【宏觀中國】樓價不倒之謎　國內房貸利率連跌7個月

盡管國內經濟前景尚有不確定性,惟房地產市場依然是最先彈起的行業之一。房企銷售回復正增長,部分城市更是推出加辣措施,遏抑樓價上升。

為何在「房住不炒」情況下,樓價長升長有?答案就是息口太低!資料顯示,國內貸款利率連跌7個月,以LPR利率為例,今年7月1年期和5年期利率分別為3.85%和4.65%,較年初下降0.3和0.15個百分點。

招聯金融首席研究員董希淼表示,為應對經濟下行壓力和疫情衝擊,今年人民銀行加大流動性投放,貨幣政策的力度,銀行間資金總體較為充裕。同時,人民銀行通過降準及下調逆回購、中期借貸便利等操作利率,降低銀行資金成本,推動作為房貸定價基準的LPR利率持續下行。

更重要是,經濟差,企業信貸融資需求減弱,由於房貸資產相對風險較低和穩定性強,故銀行更願意批出住房按揭貸款,以致購房者很容易獲批貸款,刺激住房銷量。

不過,專家分析下半年房貸利率會保持平穩,下行幅度不及上半年。部分被嚴控的城市,將會壓止利率下跌,避免進一步刺激樓市。

