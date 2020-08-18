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【宏觀中國】樓價不倒之謎　國內房貸利率連跌7個月

股樓投資 13:42 2020/08/18

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盡管國內經濟前景尚有不確定性，惟房地產市場依然是最先彈起的行業之一。房企銷售回復正增長，部分城市更是推出加辣措施，遏抑樓價上升。

其他文章：【宏觀中國】加快國際化進程　花旗：人民幣進入升值通道

為何在「房住不炒」情況下，樓價長升長有？答案就是息口太低！資料顯示，國內貸款利率連跌7個月，以LPR利率為例，今年7月1年期和5年期利率分別為3.85%和4.65%，較年初下降0.3和0.15個百分點。

招聯金融首席研究員董希淼表示，為應對經濟下行壓力和疫情衝擊，今年人民銀行加大流動性投放，貨幣政策的力度，銀行間資金總體較為充裕。同時，人民銀行通過降準及下調逆回購、中期借貸便利等操作利率，降低銀行資金成本，推動作為房貸定價基準的LPR利率持續下行。

其他文章：【黄金金價】金價再戰2000美元　金ETF比金股更值博

更重要是，經濟差，企業信貸融資需求減弱，由於房貸資產相對風險較低和穩定性強，故銀行更願意批出住房按揭貸款，以致購房者很容易獲批貸款，刺激住房銷量。

不過，專家分析下半年房貸利率會保持平穩，下行幅度不及上半年。部分被嚴控的城市，將會壓止利率下跌，避免進一步刺激樓市。

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撰文 : 林衛

中國 地產 樓價 降準 經濟

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