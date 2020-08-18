▲ 【新冠肺炎】病毒突變D614G傳染力較高 專家：或是好事

馬來西亞發現新冠肺炎的病毒變種D614G，新加坡的傳染病專家指，歐洲、北美和部分亞洲地區的病毒變種更具傳染力，但致命性較低。專家認為，這也許是一件好事，因大多數病毒在突變時趨向降低毒性。

【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力

新加坡國立大學高級顧問、傳染病國際學會（International Society of Infectious Diseases）主席坦比亞（Paul Tambyah）表示，D614G病例的死亡率下降，但同時在該地區擴散，意味其致命性較低。

坦比亞指出，對病毒而言，感染更多的人才符合其利益，而不是殺更多人，因病毒尋求在宿主身上取得養份。

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世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）稱，科學家早在2月的時候，在歐洲和美洲地區發現D614G，暫時未有證據顯示會導致更嚴重的病例。

新加坡科學技術研究機構莫勒斯特羅（Sebastian Maurer-Stroh）補充，該國亦發現了D614G，但封鎖措施阻止了大規模感染。

馬來西亞出現至少3宗D614G病例，衛生官員阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）早前稱，D614G具有原本新冠肺炎病毒的10倍傳染力，或成研發疫苗的障礙。

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責任編輯：鄧燕君