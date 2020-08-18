  • 28°C
香港時間 : 2020818日 (二) 14:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第二期增大型物管公司申請要求　業界生意穩定樂於回饋業主

商業 13:37 2020/08/18

分享：

香港物業管理公司協會會長陳志球表示，回饋方式包括寬免管理費、提供維修保養服務，不需要額外收費、加強防疫設備等。(資料圖片)

第二期保就業計劃將於8月31日接受申請並會作調整，其中大型物管公司，要回饋不少於80%補貼金額，給業主或業主立案法團。香港物業管理公司協會會長陳志球表示，過去第一期保就業，有9成大型物管公司都會主動回饋給業主，歡迎是次政府就回饋比例給予清晰指引。

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃

【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份

他透露，以往回饋比例由大型物管公司和業主協議，由30%至100%不等。回饋方式包括寬免管理費、提供維修保養服務，不需要額外收費、加強防疫設備等。

疫情下中小型物管多額外支出

至於中小型物管公司，陳解釋，大多採用包數制度，即業主給予一筆數目作物管費，若費用不足，物管公司需要自己承擔，而疫情下公司需要負擔不少額外消毒開支，故是次政策沒有要求物管中小企回饋亦屬正常。

【保就業計劃】第6批名單涉1.1萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份

他補充，物管公司生意穩定，疫情下無受太大影響，保就業計劃亦能於短期內舒緩物管開支，故業界亦樂於回饋業主，共渡時艱。「疫情下物管公司無出現過裁員，大廈的維修、保養、清潔、保安是必須服務，加上新物業不斷落成，物管需求大。」

記者：朱悅瀅

相關文章

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃
今日
【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
2020/08/11
【保就業計劃】第7批名單涉近1.7萬僱主　美心、麥當勞、香港航空有份
【保就業計劃】第6批名單涉1.1萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
2020/07/29
【保就業計劃】第6批名單涉1.1萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
【防疫抗疫基金】建造業長散工保就業計劃　料8月中旬發放
2020/08/11
【防疫抗疫基金】建造業長散工保就業計劃　料8月中旬發放
疫情 物業管理公司 物業管理 保就業 補貼 物業 管理費 保安

上一篇文章

【遙距營商計劃】D-Biz開放次輪申請兼延長資助期 政府推優化措施

下一篇文章

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【遙距辦公】Zoom雲端電話擴展至香港　可整合至Zoom平台
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【中美貿戰】港產商品輸美需標示中國製　廠商會楊立門：措施不合邏輯
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【消費優惠】麥當勞App 17日起加推優惠　首周送27張電子優惠券
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【禁堂食延長】食肆憧憬放寬堂食至8時　冀為業界帶來希望
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【香港疫情】美容業結業潮一觸即發　籲港府批准12類處所重開、推新一輪支援
【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣
【疫境見真情】Uber為本地醫護提供1萬次免費行程　每次100元折扣