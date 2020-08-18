【保就業計劃】第二期增大型物管公司申請要求　業界生意穩定樂於回饋業主

▲ 香港物業管理公司協會會長陳志球表示，回饋方式包括寬免管理費、提供維修保養服務，不需要額外收費、加強防疫設備等。(資料圖片)

第二期保就業計劃將於8月31日接受申請並會作調整，其中大型物管公司，要回饋不少於80%補貼金額，給業主或業主立案法團。香港物業管理公司協會會長陳志球表示，過去第一期保就業，有9成大型物管公司都會主動回饋給業主，歡迎是次政府就回饋比例給予清晰指引。

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他透露，以往回饋比例由大型物管公司和業主協議，由30%至100%不等。回饋方式包括寬免管理費、提供維修保養服務，不需要額外收費、加強防疫設備等。

疫情下中小型物管多額外支出

至於中小型物管公司，陳解釋，大多採用包數制度，即業主給予一筆數目作物管費，若費用不足，物管公司需要自己承擔，而疫情下公司需要負擔不少額外消毒開支，故是次政策沒有要求物管中小企回饋亦屬正常。

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他補充，物管公司生意穩定，疫情下無受太大影響，保就業計劃亦能於短期內舒緩物管開支，故業界亦樂於回饋業主，共渡時艱。「疫情下物管公司無出現過裁員，大廈的維修、保養、清潔、保安是必須服務，加上新物業不斷落成，物管需求大。」

記者：朱悅瀅