【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務

▲ 澳洲上月提案要求Google及Facebook向澳洲新聞媒體付費，Google最新以公開信反擊，指新法規將影響Google向澳洲用戶提供免費搜尋服務，甚至波及用戶個人資料私隱。

澳洲政府近日擬立法要求Google、Facebook等綫上數碼平台，向澳洲新聞媒體付費。繼Facebook表示拒絕有關要求後，Google最新以公開信，以及於新主頁彈出訊息通告反擊，指新法規將影響Google向澳洲用戶提供免費搜尋服務，甚至波及用戶個人資料私隱。

綜合外媒報道，澳洲上月提案要求Google及Facebook向澳洲新聞媒體付費，Google澳洲董事總經理Melanie Silva周一致澳洲民眾公開信，表示該議案將令免費服務遭受威脅，影響Google、YouTube與新聞媒體業者的合作等，另可能導致公司將用戶的數據落入傳媒公司。

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不過澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）主席Rod Sims回應指，Google的公開信傳遞不實消息，Google不會被要求向澳洲用戶收取使用Google搜尋、YouTube費用，也不必與澳洲媒體分享用戶個人資料，「除非Google選擇這樣做」。

澳洲財政部長Josh Frydenberg表示，有關草案仍在公眾審議期，媒體業者及數碼平台仍有機會於今月28日前提出意見回饋。

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責任編輯：張寶燕