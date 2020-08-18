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中興下月發布新手機　前置鏡頭設於屏下

科技 13:41 2020/08/18

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中興通訊日前宣布，全球首款屏下攝像鏡頭智能手機「A20 5G」將於9月正式發布。

隨著全屏手機的不斷發展，早前已有不同品牌測試屏下鏡頭的原型機，但一直都未有公司正式量產。中興通訊 （00763） 日前宣布，全球首款屏下攝像鏡頭智能手機「A20 5G」將於9月正式發布，深受內地網民熱切期待。

從中興發布會海報可見，「A20 5G」正面沒有任何的開孔，同時屏幕邊框亦較窄，而機身背部則採用3D玻璃設計。據早前工信部的信息顯示，中興Axon 20 5G將搭載主頻2.4GHz的中央處理器、採用6.9吋OLED屏幕，以及6,400萬像素後置四鏡頭方案，前鏡則為3,200萬像素。機身重量為198g，厚度則為7.9mm。

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據悉，該屏下攝像鏡頭的應用將讓智能手機實現真正的全屏體驗，但由於技術問題，很難捕捉過多的光線，因此其拍照效果或許會構成影響。不過，有爆料者表示，中興的方案或來自於維信諾，而維信諾也在早前實現全球首個量產商用的屏下攝像鏡頭解決方案，該方案應用新透明OLED器件、新型驅動電路和像素結構、高透明新材料。通過特殊的像素排列方式優化，消除透明副屏和主屏之間的亮度差異、色域差異和視角差異，實現了批量交付。

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中興將於下月1日正式發布Axon 20 5G智能手機，新機還會有哪些亮點，就讓我們拭目以待吧！

責任編輯：施雯雯

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