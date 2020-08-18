彭博社：特朗普乘坐空軍一號 險與無人機相撞

▲ 美國總統特朗普周日（16日）乘坐總統專機空軍一號時，空軍一號幾乎與一架小型無人機相撞。

美媒引述消息人士指，美國總統特朗普周日（16日）乘坐總統專機空軍一號時，空軍一號幾乎與一架小型無人機相撞。據悉，空軍一號其後安全降落，目前美國空軍正調查事件。

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彭博社報道，涉事的無人機機身為黃色及黑色，形狀接近十字形，當時飛近空軍一號（Air Force One）的右側。據悉，空軍一號在周日下午約5時54分降落於馬里蘭州的安德魯斯空軍基地前，空軍一號上有數名乘客都看到無人機接近。

美國航空管理局（FAA）每年接獲數千宗相關報告，包括無人機於禁區飛行，或飛行時太接近其它飛機。FAA已將周日的事件轉交空軍部門處理。白宮軍事辦公室和空軍第89空運聯隊周一晚發表聲明，表示已接獲報告，而且正在調查事件。

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大多數民用無人機重量僅幾磅，料無法降落客機。但政府研究表明，同樣大小的鳥類或破壞客機駕駛艙擋風玻璃或發動機，而無人機所造成的損害可能更嚴重，也會構成航空安全威脅。

FAA一直希望加強監管，計劃於今年底前要求民用無人機傳輸其位置和身份，以打擊恐怖分子使用這些設備作出襲擊，同時減少無人機對傳統飛機造成的航空風險。

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責任編輯：鄭錦玲