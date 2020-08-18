【內房股】時代中國：料今年共10個舊改項目完成轉化 涉700億人幣貨值

▲ 圖左起為時代中國首席財務官牛霽旻、董事會主席兼行政總裁岑釗雄及投資者關係部副經理周瑩。

時代中國 （01233） 董事會主席、行政總裁兼執行董事岑釗雄表示，今年拿地政策及投資預算沒有改變，將優先購買舊改項目，已佈局的的區域將以招拍掛及收購等尋找機會。時代中國預期，今年將有10個舊改項目完成轉化，料可新增約200萬平方米，貨值達700億元（人民幣，下同），受疫情影響，原定上半年推出的4個舊改項目延至7月才推出。

管理層相信，內地房地產市場將延續上半年趨勢，持續平穩。對於深圳及東莞等大灣區城市加大調控加度，管理層認為合理，並發展商而言亦是好事，因希望房價及供應均可保持平穩。

時代中國預期，下半年表現將更好，有信心完成全年銷售目標823億元，未打算修改全年目標。時代中國上半年少賺3.6%至15.4億元，核心純利按年增1.3%至18.3億元，期內營業額跌6.4%至149.2億元。

未來融資政策再收緊風險不大

上半年毛利率按年跌5.6個百分點至26.9%。首席財務官牛霽旻解釋，主因上半年沒有舊改項目轉化為利潤，以及部份結轉的銷售項目毛利率較低，同時，集團在疫情期間為部份項目提供折扣，故對毛利率有影響。

融資方面，管理層表示，今年集團踏入階段性還款高峰期，一年期內到期債務約為240億元，但集團有約350億元的手頭現金，且大部分已獲得批准及置換，故融資不存在壓力。管理層續指，中央對融資的管控已經比較嚴格，更嚴厲的機會比較少。

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編輯：袁諾曦