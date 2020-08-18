【保就業計劃】林鄭月娥強烈呼籲業主減租 一文看清業主減租情況
即市財經 13:16 2020/08/18
本港第三波疫情反覆，政府繼續延長晚市禁堂食、限聚令兩人等防疫措施。行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，將盡快推出第三輪防疫抗疫基金，同時政府會於下午3時半講述「保就業計劃」第二期詳情。林鄭月娥再次強烈呼籲大業主減租，稱政府會親自再與業主商討，而部分業主均有申領政府的工資補貼計劃。
林鄭月娥指，現時企業面對租金困難，呼籲大商場、大業主，為租客特別是受重創的行業，包括飲食、零售、旅行社等提供減租、不徵收管理費、不會對無按時交租的租客採取行動等。各大業主均表示，過去數月一直有向租戶提供減租等租金援助計劃，但各租戶減幅不大。
|港鐵 （00066）
|自2月起為商場及車站租戶提供租金優惠，目前按租戶不同情況仍提供不同租金減免
|太古地產（016972）
|沒有跡象顯示下半年香港零售銷售或酒店業務會有顯著改善，集團會繼續去年8月開始的租金援助
|恒隆地產 （00101）
|恒隆有向租戶提供租金寬減，租金支援仍然繼續，但每個租戶的支援都是因應其銷售額釐訂寬減措施，不會一刀切，希望能在租戶與公司利益之間取一個平衡點
|領展 （00823）
|- 將「商戶同舟計劃」金額倍增至6億元
- 8至9月期間，集團旗下共128個非政府機構／特惠租戶將獲全數租金寬免
- 4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運者提供的50%租金減免，將延續至明年3月
- 8至9月期間，所有租戶可獲豁免管理費及冷氣費
|豐樹北亞商業信託
|上半年為又一城減租1億元，未來會繼續減租
|九龍倉置業 （01997）
|上半年提供的租金寬免超過10億元，不僅租戶有困難，業主也有很多開支，「業主不能單方面拯救地球」
|希慎 （00014）
|上半年整體減租幅度與去年下半年相若
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編輯：陳韻妍