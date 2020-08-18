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【宏觀中國】加快國際化進程　花旗：人民幣進入升值通道

股樓投資 13:11 2020/08/18

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美元積弱，加上中國經濟率先反彈，資金開始追逐人民幣資產，美元兌人民幣正在向6.9進發。花旗預測，人民幣已進入升值通道，短期會見6.9，至2025更可見5算。

其他文章：【京東9618】京東股價績後急升　指數新貴炒埋一份

引述花旗首席中國經濟學家劉利剛在媒體交流會中表示，中國積極推動人民幣作為貿易結算和支付的貨幣，同時也考慮到讓海外機構投資人配置更多的人民幣資產，這要求中國的金融市場和金融機構更加國際化。

該行預測，人民幣在2030年將逐漸取代英鎊，成為全球第三大支付貨幣，佔比由現在的1.76%升至7.9%左右。

其他文章：【疫苗競賽】國藥新冠疫苗料年底上巿 每針幾多錢？

同時，利差亦是增加人民幣資產吸引力的原因之一。以十年期國債作為一個標的，目前中國和美國的利差有220個基點，跟日本、歐元區的10年期國債的利差可能在300個基點左右，再加上人民幣升值的預期，配置中國的債市成了一個收益率相對比較高的投資。

因此，劉利剛看好人民幣和中國債券市場，預期短期美元兌人民幣會逐漸升到6.9。隨着中國金融市場的開放，海外機構資本大幅流入，中長期如至2025年，人民幣滙率會在5左右。

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撰文 : 林衛

國債 花旗銀行 金融 人民幣 經濟

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