【宏觀中國】加快國際化進程　花旗：人民幣進入升值通道

美元積弱,加上中國經濟率先反彈,資金開始追逐人民幣資產,美元兌人民幣正在向6.9進發。花旗預測,人民幣已進入升值通道,短期會見6.9,至2025更可見5算。

引述花旗首席中國經濟學家劉利剛在媒體交流會中表示,中國積極推動人民幣作為貿易結算和支付的貨幣,同時也考慮到讓海外機構投資人配置更多的人民幣資產,這要求中國的金融市場和金融機構更加國際化。

該行預測,人民幣在2030年將逐漸取代英鎊,成為全球第三大支付貨幣,佔比由現在的1.76%升至7.9%左右。

同時,利差亦是增加人民幣資產吸引力的原因之一。以十年期國債作為一個標的,目前中國和美國的利差有220個基點,跟日本、歐元區的10年期國債的利差可能在300個基點左右,再加上人民幣升值的預期,配置中國的債市成了一個收益率相對比較高的投資。

因此,劉利剛看好人民幣和中國債券市場,預期短期美元兌人民幣會逐漸升到6.9。隨着中國金融市場的開放,海外機構資本大幅流入,中長期如至2025年,人民幣滙率會在5左右。

