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【低佣經紀】富途疫市急擴張 變身港版「羅賓漢」?

即市財經 13:08 2020/08/18

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大家近日在不同媒體以至社交平台，經常看到富途證券的廣告，其急速擴張的計劃，在最近美股集資行動中更趨表現。富途證券母企富途控制（美：FUTU）昨披露配股集資最多約3.6億美元計劃，為其1年半前IPO上市集資約4倍。

 

富途證券近日在不同媒體及社交平台大賣廣告

羅賓漢晉身百億獨角獸俱樂部

這與美股零佣經紀羅賓漢（Robinhood）的增長路綫頗有點相似之處。Robinhood昨公布完成G輪私募融資，為約1個月內第2次融資，估值急增至112億美元，成功打入百億獨角獸（估值逾10億美元初創企業）俱樂部。

以中港散戶為主要客戶的網上低佣紀經富途證券，其母企富途控股的增長步伐亦不遜色。去年3月美股IPO以每份美國存託股（ADS）12美元定價，至今股價已升至近34美元，17個月間累升1.8倍。

即使未完成新一輪售股集資，現價計，富途市值已達42.5億美元（約329億港元），遠遠高於一眾中資背景雄厚，以及散戶基礎廣泛的本地券商。今年預測市盈率高達43倍，亦非其他本地券商8至11倍市盈率可比。

 

富途近日急速增長，與Robinhood疫市擴張的故事十分相似。事實上，富途美股股價上市後經首1、2個月炒上後，大部份時間在約10至13美元窄幅徘徊。至今年3月疫情爆發後，富途股價才先跌後急升。以3月低位不足9美元計，升幅更近3倍。

相關文章：【中概股】富途次季多賺近3.3倍 盤前曾飆逾5%後倒跌

富途港股市值率約1.5%

富途上周公布的次季業績後披露，預計中港付費客戶數目至今年底約為6/4比，但期間6,400多億元交易額中，美股交易卻佔約三分二。富途高層在分析員會析上，亦表明次季淨利按年增逾3倍，相信與疫情期間留家炒股客戶人數增加有關。期間付費客戶增近6.5萬，至逾30萬，按年升幅更逾八成。

相關增長相信亦以美股為主，期內港股及A股成交額合共只稍多於2,000億元，港股期間總成交約6.8萬億港元（買賣雙邊計），富途成交市佔率約1.5%，仍不算很高。富途能獲此超高估值，或可理解為美股投資者對羅賓漢式散戶蜂擁入市故事深信不疑，連帶港版羅賓亦水漲船高。

撰文：劉德斌

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