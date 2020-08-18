中概股回歸打造升維競爭力

疫情之下，全球金融市場亂象叢生，波動中的不動點已演變為全球投資者追逐的稀缺標的，人民幣資產保有相對韌性；中概股回歸大幕開啟，多個互聯網企業率先登陸港交所，成為投資者追捧的對象。在保護主義和市場雜音之下，中概股回歸固然有避免地緣風險、兌現估值紅利的考量，但筆者認為，其長期將成為中國經濟構建和完善升維競爭雙迴圈的重要組成部分。

匹配投資需求與標的供給，中概股回歸打造優質人民幣核心資產。2019年11月以來，中概股回歸中國資本市場的步伐大幅加快，中國新經濟的未來走向備受市場矚目。事實上，在海外上市的中資企業，尤其是本世紀以來中國新經濟蓬勃發展進程中所培育出的大量獨角獸企業一直受到全球投資者的青睞。以在美上市的中概股為例，2009年至今的美股歷史性長牛中，代表中國新經濟的中概股表現系統超越基準。對比在納斯達克和紐交所上市的中概股，前者以近10倍的漲幅大幅領先於納斯達克指數，而後者則走勢偏弱且落後於紐交所綜指。因此，中概股回歸有着更具確定性的內涵：一方面，經歷過全球投資者檢驗的中概股是中國最具活力和想像空間的可投資產，其回歸本土意味着中國投資者有機會直接投資於國內優質標的；另一方面，中概股回歸會通過「鯰魚效應」強化中國資本市場的優勝劣汰，這將進一步有助於形成優質的人民幣核心資產，增加對於海外投資者的吸引力。

連結離岸與在岸市場優勢，中概股回歸助力內外雙迴圈良性互動。隨着新經濟龍頭率先回歸的帶動效應，更多企業將結合自身需求主動選擇上市的方式和場所：當前，從美國回歸香港第二上市的中概股為市場提供了良好的示範，阿里巴巴（09988）的股價自去年11月上市以來相對恒生綜指的累計超額收益逾30%；回歸中概股的成交也較為活躍，其成交額佔比現已接近10%。展望未來，中概股回歸將推動在岸和離岸市場優勢互補，一方面通過日益彰顯中國元素帶來內在聚變，鞏固香港作為中資企業境外融資中心的地位，推動香港從投資內地的虛體轉變為投資中國的實體，另一方面通過互聯互通機制進一步促進兩地資金融通和深度掛鈎，發揮香港作為大灣區之特區服務內地市場的長期功能，進而帶動大中華地區經濟圈之間更為良性的互動。