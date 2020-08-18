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【新冠肺炎】康希諾：新冠疫苗Ad5-nCov三期臨床試驗尚未入組

即市財經 12:57 2020/08/18

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康希諾午間發公告稱，新冠疫苗Ad5-nCov的三期臨床試驗尚未入組。

新冠疫苗概念股康希諾 （06185） 昨炒高14%後，今日回落，半日報213.8元，跌2.6%，成交2億元。康希諾午間發澄清公告，稱目前正與多個國家聯繫，計劃盡快推動新冠疫苗（Ad5-nCov）國際多中心三期臨床試驗，但Ad5-nCov的三期臨床試驗尚未入組。

康希諾同時稱，於8月11日收到「一種以人複製缺陷腺病毒為載體的重組新型冠狀病毒疫苗」的授予發明專利權通知書，該專利由中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院與康希諾聯合申請。

沙特阿拉伯衛生部發言人上周曾表示，將針對康希諾所研發的新型冠狀病毒疫苗展開第三階段臨床試驗，受試對象約5000人。

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編輯：陳健婷

香港股票 康希諾生物－B（06185） 沙特阿拉伯 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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