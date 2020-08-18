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【BNO移民】英國撤回公開試拉curve計成績 回應學生「被降級」怨氣

環球社會熱點 12:57 2020/08/18

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【BNO移民】英國撤回公開試拉curve計成績 回應學生「被降級」怨氣

英國宣布放寬英國國民海外護照（BNO）持有人移民門檻後，移民英國成熱話。惟新冠疫情下，當地公開考試評級有特別安排，英國政府本計劃按校內成績輔以演算法調整，得出今屆公開試成績。調整下，4成A-Level考生被降級，尤其很多一般學校的出色學生被拉低成績，惹極大不滿，英國政府快速轉軚，撤回決定。

【美國大選】郵政署財困或延誤郵寄選票 民眾買郵票支援

泰國爆6年來最大示威 逾1萬人上街爭取民主提3大訴求

英國資歷及考試規例署（Ofqual）的成績調整演算法，令英國40%的A-Level考生，公開試成績遭下調，英國社會震怒。英國政府在民間強烈意見下讓步，同意取消安排，考生成績會根據學校建議計算成績。

英國政府本來計劃同時考慮學校呈交的成績，及該校學生過去成績，再作調整，較差學校的學生難免被降級，對當中的出色學生尤其不公平。英政府最新宣布，除非演算法建議升級，否則會按校方建議評級。

【歐洲第二波疫情】多國9月復課 校園抗疫措施一覽

【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業

教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）指事件令學生及家長憂慮，他就此致歉。他強調政策原意是希望找出更公平的方法，評估學生成績，不同學校的評級標準難免有差異，但今次Ofqual所採用的方法，顯然引起更重大的不一致。

公開試對學子影響相當大，學生未來的就業及升學安排，或因被降級截然不同，大批英國學生近來上街示威抗議，促當局撤回安排。評級方法受到跨黨派批評，多名保守黨政治人物亦質疑不公平。

【澳洲第二波疫情】 99%病例跟海外有關 因隔離疏忽造成社區傳播

【美國疫情】白宮抗疫官員：美國應像意大利封城

英國廣播公司（BBC）分析指，Ofqual近年為對抗考試成績通脹，經常採用具爭議性的統計方法，今次新冠疫情下，政府想維持成績標準，原意是良好，但評級方式無疑過火。BBC又指政府後知後覺，在蘇格蘭率先撤回安排後，英格蘭才跟隨。

惟事件餘波仍然未了，BBC稱，很多學生公開試成績被升級，會有大量本來不能升大學的學生，符合升學資格，英國各院校要安置這些同學是艱巨任務。

【BNO移民】英國4成高考生被拉curve降級 教育大臣捱轟

【新冠肺炎】耶魯研發快速唾液檢測 3小時內有結果

責任編輯：林建忠

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