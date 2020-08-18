  • 29°C
香港時間 : 2020818日 (二) 12:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【京東股價】京東績後急漲6%獲券商唱好 零售規模擴大推動收入增長、旗下子公司估值提高

即市財經 12:39 2020/08/18

分享：

京東業績大勝預期，股價強勁，獲券商唱好。

京東 （09618） 季績大勝預期，股價表現亦搶眼，今日曾急升8.6%，高見263.4元。截至午間收市，升幅收窄至6.76%，最新報價259元，湧入資金約23.5億元。多家券商發報告唱好，京東第二季業績強勁，零售業務規模持續擴大、活躍賣家數增加，旗下公司估值提高，調升其目標價並予以「買入」評級。

券商 觀點 目標價及評級 潛在升幅（以昨收市價計及）
高盛

1.次季業績亮眼，有助公司維持股價強勁的走勢。

2.零售規模不斷擴大，由非必需品拓展至日常生活用品，預計2020至2022年收入分別按年增長26%、21%、20%。

3.京東的採購規模領先同業、廣告優勢、成本控制等利好因素，預估2020至2022年非通用會計準則下的淨利潤率分別達2.25%、2.5%、2.8%。

4.京東集團旗下的京東健康、京東物流、京東數字科技的估值不斷增長，佔該行對京東SOTP估值的10%、11%、7%。

 由283元調升至329元，重申「買入」評級 35.6% 
富瑞

1.京東在長期專注提高用戶體驗中，獲得更高的投資回報。

2.京東次季收入增長受惠於，上一季被疫情壓抑的消費需求得以釋放和非經常性商品需求增加。京東超市及生鮮食品的業務規模不斷擴大，成為其最大的業務累唄。

3.預計下半年京東將加大投資技術、物流基礎建設，並進一步擴張下沉城市。

4.活躍用戶數按年增長近3成至4.17 億人，勝於該行預期，其中8成新用戶主要來自二三綫城市，京东應用程式是获取客户的关键渠道。

 由284元上升至304元，維持「買入」評級 25.3%

相關文章：

【京東股價】京東股價升近8%　上季經整溢利增66%至59億人幣　

【京東業績】京東績後升半成　上季經調整利潤增長66%勝預期（第二版）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳華

 

香港股票 京東集團—SW（09618） 潛在升幅 零售 京東（美：JD） 買入 目標價

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【業績】中信國際電訊半年純利微升至5.12億元　息維持5仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市升141點　成交僅萬張乾升（不斷更新）
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【金價投資】想趁金價回調低吸？　投資黃金5大途徑
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【拼多多團購】Tesla拒向拼多多團購車主交付Model 3 拼多多回應「支持消費者依法維權」（第三版）
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
【港元定期存款】銀行搶3個月短存10厘　半年最高僅0.95厘
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
滙豐炒上40元？　專家指傳統股票仍爭1樣東西
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日