【京東股價】京東績後急漲6%獲券商唱好 零售規模擴大推動收入增長、旗下子公司估值提高

1.京東在長期專注提高用戶體驗中，獲得更高的投資回報。

2.京東次季收入增長受惠於，上一季被疫情壓抑的消費需求得以釋放和非經常性商品需求增加。京東超市及生鮮食品的業務規模不斷擴大，成為其最大的業務累唄。

3.預計下半年京東將加大投資技術、物流基礎建設，並進一步擴張下沉城市。

4.活躍用戶數按年增長近3成至4.17 億人，勝於該行預期，其中8成新用戶主要來自二三綫城市，京东應用程式是获取客户的关键渠道。