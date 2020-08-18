【京東股價】京東績後急漲6%獲券商唱好 零售規模擴大推動收入增長、旗下子公司估值提高

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京東 （09618） 季績大勝預期，股價表現亦搶眼，今日曾急升8.6%，高見263.4元。截至午間收市，升幅收窄至6.76%，最新報價259元，湧入資金約23.5億元。多家券商發報告唱好，京東第二季業績強勁，零售業務規模持續擴大、活躍賣家數增加，旗下公司估值提高，調升其目標價並予以「買入」評級。
|券商
|觀點
|目標價及評級
|潛在升幅（以昨收市價計及）
|高盛
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1.次季業績亮眼，有助公司維持股價強勁的走勢。
2.零售規模不斷擴大，由非必需品拓展至日常生活用品，預計2020至2022年收入分別按年增長26%、21%、20%。
3.京東的採購規模領先同業、廣告優勢、成本控制等利好因素，預估2020至2022年非通用會計準則下的淨利潤率分別達2.25%、2.5%、2.8%。
4.京東集團旗下的京東健康、京東物流、京東數字科技的估值不斷增長，佔該行對京東SOTP估值的10%、11%、7%。
|由283元調升至329元，重申「買入」評級
|35.6%
|富瑞
|
1.京東在長期專注提高用戶體驗中，獲得更高的投資回報。
2.京東次季收入增長受惠於，上一季被疫情壓抑的消費需求得以釋放和非經常性商品需求增加。京東超市及生鮮食品的業務規模不斷擴大，成為其最大的業務累唄。
3.預計下半年京東將加大投資技術、物流基礎建設，並進一步擴張下沉城市。
4.活躍用戶數按年增長近3成至4.17 億人，勝於該行預期，其中8成新用戶主要來自二三綫城市，京东應用程式是获取客户的关键渠道。
|由284元上升至304元，維持「買入」評級
|25.3%
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編輯：陳華