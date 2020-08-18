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【新股IPO】螞蟻集團最快月內遞上巿申請 傳將組建消費金融公司

股樓投資 13:41 2020/08/18

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消息指，螞蟻集團最快將於月內向聯交所遞交上市申請，並已委任中金、花旗、摩根大通及摩根士丹利為上市安排行；在香港集資部分高達100億美元。

日前亦有指據悉螞蟻集團已正式進入輔導期，中金公司和中信建投擔任螞蟻集團A股上市的輔導機構。

相關文章: 【螞蟻IPO】螞蟻集團上市如箭在弦　現已進入上市輔導期

另有報道指，螞蟻集團計劃在接下來的幾周內，與南洋商業銀行、北大千方科技和寧德時代組建一間消費金融公司。該公司將在重慶註冊成立，註冊資本為80億元人民幣。

相關文章: 驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？

螞蟻集團在中港兩地共集資300億美元（約2340億港元），有望超越阿拉伯國營石油公司沙地阿美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

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撰文 : 記者:張以正

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