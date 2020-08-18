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【業績】中信國際電訊半年純利微升至5.12億元　息維持5仙

即市財經 12:28 2020/08/18

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中信國際電訊主席辛悅江指，集團繼續大力推進澳門5G智慧城市應用。

中信國際電訊 （01883） 上半年純利升0.2%至5.12億元，若不計入投資物業重估則升5.3%；中期息維持5仙。主營電信服務收入升11.3%至40.25億元。

5G方面，澳門電訊首階段5G 網絡工程已按計劃完成，其中包括核心網絡軟硬件升級、計費系統升級、建立網絡 管理系統，基站建設已實現5G戶外全覆蓋，使澳門成為亞洲區內首批實現5G戶外全覆蓋的城市之一，集團亦完成7個營運商漫遊測試。

互聯網業務方面，住宅光纖用戶較上年底上升3.7%，商業光纖用戶數也增長1.6%。住宅和商業用戶每月平均收入分別持續提升1.8%及5.4%，帶動互聯網業務收入有較高的增長。集團寬頻用戶全光纖化提升至93.0%。

主席辛悅江指，集團繼續大力推進澳門5G智慧城市應用，借助5G技術投入使用，在提升網絡 服務品質、提升網絡效率以及共建共用等方面取得良好效果。

相關文章：【業績】中電信半年純利持平賺139.5億人幣　不派中期息

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編輯：陳韻妍

香港股票 5G 業績公布 電訊 中信國際電訊（01883） 澳門 智慧城市

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