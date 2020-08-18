【業績】中信國際電訊中期息維持5仙　料下半年澳門市場改善、加快5G網絡建設（第二版）

▲ 中信國際電訊主席辛悅江指，集團繼續大力推進澳門5G智慧城市應用。

中信國際電訊 （01883） 上半年純利升0.2%至5.12億元，若不計入投資物業重估則升5.3%；中期息維持5仙。收入為43.8億元，與去年相若，其中主營電信服務收入升11.3%至40.25億元。

澳門5G網絡建設加速 料全年5G資本開支4億至5億

主席辛悅江表示，集團緊跟5G建設趨勢，提前做大量準備工作，因此5G建設實施過程順利。澳門電訊首階段5G網絡工程已按計劃完成，其中包括核心網絡軟硬件升級、計費系統升級、建立網絡管理系統，基站建設已實現5G戶外全覆蓋，使澳門成為亞洲區內首批實現5G戶外全覆蓋的城市之一，集團亦完成7個營運商漫遊測試。

澳門電訊行政總裁潘福禧表示，由於目前澳門5G牌照發放進度緩慢，集團正在持續優化5G網絡建設，同時與澳門政府協商加快推出5G服務。屆時有更多賭場及政府機構使用集團5G產品，相信5G將成為未來收入的增長動力。

管理層表示，上半年5G資本開支約為2.7億元，預估全年5G資本開支為4億至5億元。

預期下半年澳門市場改善 密切關注併購機會

受新冠肺炎疫情影響，導致漫遊用量下滑，澳門移動通訊服務收入按年跌20.1%至4.9億元，澳門移動市場份額較去年增1.7個百分點至44.6%，澳門4G市場份額為46.1%。

國際電訊業務按年升39%至11.6億元；企業業務按年增13.3%至17.2億元。互聯網業務收入按年升4.1%至5.2億元，住宅光纖用戶較上年底上升3.7%，商業光纖用戶數也增長1.6%。住宅和商業用戶每月平均收入分別持續提升1.8%及5.4%，帶動互聯網業務收入有較高的增長。

行政總裁蔡大為稱，隨著澳門疫情受控，逐步與內地開放自由行，料下半年市場有所改善。中信國際電訊未來將保持技術創新，為當地政府機構及企業提供高質信息服務，保持業務增長。

辛悅江指，未來將繼續大力推進澳門5G智慧城市應用，借助5G技術投入使用，在提升網絡服務品質、提升網絡效率以及共建共用等方面取得良好效果。另外，東南亞市場逐漸形成新的業務板塊，是未來發展亮點。同時也會密切留意市場上的優質項目，尋求併購機會。

美國業務規模小、對集團整體影響有有限

美國可能撤銷中資電訊商在美營運許可，辛悅江對此表示態度坦言，稱集團在美國長期經營2家子公司，但由於公司規模不大、成本偏高、市場競爭激勵，因此美國市場的發展空間有限，倘若美國取消牌照，對集團整體造成的損失甚微。

（第二版：增加管理層評論）

相關文章：【業績】中電信半年純利持平賺139.5億人幣 不派中期息

相關文章：【京東股價】京東股價升近8% 上季經整溢利增66%至59億人幣

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳韻妍、陳華