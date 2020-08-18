▲ 361度半年少賺18%，不派中期息。

361度 （01361） 公佈中期業績，營業額按年跌17%至26.86億元（人民幣，下同），純利按年跌18%至3億元。由於疫情影響公司經營活動，同時考慮未來疫情及全球經濟形勢不確定性，不派發中期股息，去年同期則派發0.082元。

毛利率方面，集團半年毛利率下跌3.1個百分點至37.8%。361度半日報1.12元，升0.9%，成交14.46萬元。

截至6月底，361度門店數目為5289間，按年減少230間。按區域劃分， 約76% 的門店位於中國三線及三線以下城市，而6.54% 及17.72% 的門店分別位於中國一線及二線城市。未來，集團將繼續專注提升門店效益及零售額。

受海外疫情的嚴重影響，361º 在海外市場擁有的銷售網點縮減到959個。

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編輯：陳健婷