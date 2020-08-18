【業績】中電信目標今年5G上客8000萬 美國業務經營正常（第二版）

▲ 上半年，中電信移動用戶達到3.43億戶，淨增790萬戶。

中電信 （00728） 上半年純利139.49億元（人民幣‧下同），按年上升0.3%，每股基本淨利潤為0.172元，不派中期息。中電信績前曾升逾半成，全日收報2.81元，升3.7%，成交7.2億元。

中移動 （00941） 、聯通 （00762） 也造好，中移動全日升2.1%，報59.85元，成交13億元；聯通急升11%，收報6.53元，成交12億元。

期內，中電信EBITDA為631.54億元，比去年同期下降0.2%；經營收入為1,938.03億元，比去年同期上升1.7%；其中服務收入為1,871.10億元，比去年同期上升2.5%。

目標今年5G獲客8000萬

上半年，公司移動用戶達到3.43億戶，淨增790萬戶。5G套餐用戶達到3,784萬戶。中電信目標今年淨增1500萬戶移動用戶，其中8000萬戶為5G用戶。

中電信ARPU（每月每戶平均收入）也有改善，移動用戶ARPU較去年下半年企穩回升；4G套餐升級5G套餐ARPU提升約10%，5G ARPU約80.6元。寬帶接入ARPU為38.3元，較去年下半年增長4.6%，寬帶綜合ARPU為44.2元，較去年下半年升8.1%，顯著回升。

上半年資本開支為431億元，當中與聯通 （00762） 開展5G網絡共建共享，上半年投資202億元，建成開通5G基站約8萬站，在用5G基站接近21萬站；期內自由現金流為95億元。

中電信：設備採用多元化供應渠道

針對華為芯片斷供風險對集團設備採購影響，中電信董事長柯瑞文稱，華為是公司重要的合作夥伴，關注華為事件發展，相信華為會採取措施，減少其供應鏈影響。他補充，中電信採用多元化的供應渠道，對國內外供應商均持合作開放的態度，採購標準統一，目前中電信網絡建設、維護正常。

另外，美國可能撤銷中資電訊商在美營運許可，柯瑞文表示，中電信美洲公司在美經營逾10年，一直與當地監管機構保持溝通及合作，遵循當地法規，美洲公司目前經營正常。他續指，美洲公司收入、規模不大，但需保障客戶、投資者的利益，公司正與監管機構保持溝通，密切關注事態發展。

（第二版新增管理層評論）

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編輯：吳敏芳、陳健婷